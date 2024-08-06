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滯陸金門胡姓釣客明回家 邱垂正：盼不附帶任何條件

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
陸委會主委邱垂正。圖／聯合報系資料照片
陸委會主委邱垂正。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委陳玉珍今天表示，明日將搭第一班船班前往廈門接回今年3月因海釣遇濃霧被大陸海警救起，但因其軍人身分被留滯的金門籍胡姓釣客，胡姓釣客的家人也會陪同到廈門。陸委會主委邱垂正今天證實此事，表示樂見胡姓釣客獲釋，但希望是沒有附帶條件的獲釋。

邱垂正下午出席「中國反分裂國家法與法律戰之影響」媒體座談會，他在會前接受聯訪時指出，據了解胡姓釣客明天將被釋放，希望胡姓釣客能夠盡快且沒有任何附加條件回到台灣，他也樂見胡姓釣客明日獲釋。

邱垂正表示，任何人道救援措施都不應該附帶任何條件，以本次造成台灣重大災情的凱米颱風為例，有船隻受災擱淺獲得政府相關部門救援，獲救的船員中有十幾名是大陸籍船員，我方也在颱風後將他們送回中國大陸或其工作地，沒有任何附帶條件。邱垂正強調，我們堆積善意、相互救援不會附加任何條件，而胡姓釣客遭滯留超過100天，是無法理解的，明天他就能回到台灣，他對此感到欣慰。

至於遭對岸海警船強制帶回大陸圍頭港的澎湖籍漁船大進滿88號是否會有好消息？邱垂正說，希望完成應有的法定程序後，被平安釋回，希望他們各方面都平安。

凱米颱風 廈門 邱垂正

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