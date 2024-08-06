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黃國昌要「直播」不要議事錄…大法官無語、議員氣炸 理由曝光

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
大法官尤伯祥詢問若採用無記名投票，民代如何對選區民負政治責任？立法委員黃國昌答稱透過公開透明、直播的方式，每個人手舉得高高的讓選民看，一般選民不會認為有責任政治的問題。圖／取自司法院影音網站
大法官尤伯祥詢問若採用無記名投票，民代如何對選區民負政治責任？立法委員黃國昌答稱透過公開透明、直播的方式，每個人手舉得高高的讓選民看，一般選民不會認為有責任政治的問題。圖／取自司法院影音網站

國會改革法案釋憲案，憲法法庭今進行言詞辯論。大法官尤伯祥提出釋字第499號釋憲文可否應用在此案，在無記名投票下，選民如何究責立委等問題，民眾黨立委黃國昌說明可以透過直播方式。北市議員顏若芳質疑，「黃國昌在憲法法庭胡言亂語，我到底看了什麼…？」並批黃國昌荒唐，「竟讓直播凌駕於議事錄？」質疑黃根本睜眼說瞎話，此例一開立法院議事自律蕩然無存。

今天的憲法法庭言詞辯論，大法官尤伯祥提到，責任政治在立院的法律案審議裡如何貫徹？選區的選民要如何能夠對各位究責？黃國昌回答用直播的方式，每個人手舉得高高的，讓全體選民看到。大法官尤伯祥回應「你的意思我聽懂了，你認為用公開直播可以取代議事錄。」

顏若芳說，因為立法院在審查國會改革法案時，韓國瑜裁示採用舉手表決的不記名表決，才會發生選民無法在議事錄上清楚知道哪些立委同意？哪些立委反對？甚至出現計票誤差的狀況。大法官也就會問，如果選民無法從議事錄知道特定立委的表決立場，那選民要如何問責？但黃國昌的回應真的是荒唐，竟然讓直播凌駕於議事錄。

顏說，根據《立法院議事規則》，立法院的議事錄應該要記載會議基本資訊以及每個議案的決議、表決方法及可否之數等資訊，且應印送全體委員，出席委員如果認為有錯漏也可提出，簡單來說，就是立法院最重要的會議紀錄依據之一。

她提到，大家都知道，國會改革法案在審查時，現場狀況很混亂，且立法院議場直播錄影僅有一個角度，許多立委在舉手表決時，都是面對主席台、背對鏡頭，而且又沒有議事錄載入，這樣到底要怎麼知道誰同意？誰反對？「黃國昌到底在講什麼啦！」選民無法監督自己選出的立委，只會讓藍白更加肆無忌憚！黃國昌這種說法根本是在睜眼說瞎話，此例一開，立法院議事自律將蕩然無存。

直播 立法院 黃國昌

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