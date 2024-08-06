高虹安停職無半俸非首例　內政部：吳俊立停職也沒給薪

新竹市長高虹安一審判刑遭停職，內政部日前停職期間不發給半俸，遭外界質疑頗有針對性。對此，內政部指出，自1999年地方制度法施行以來，因案一審判刑由內政部停職的縣市長共2位，包括前台東縣長吳俊立、高虹安，經停職的縣市長在停職期間都不發給薪給。

內政部說明，縣市長停職期間是否發給半俸的裁量機關，依照行政院人事行政總處2017年6月22日總處給字第1060049606號函和原行政院人事行政局2011年12月5日局給字第1000057960號書函，在2017年6月22日前是由服務機關縣市政府決定，後由上級機關內政部決定。

內政部進一步說明，依地方制度法第78條第1項規定，縣市長涉嫌犯內亂、外患、貪汙治罪條例（不包括圖利罪）、組織犯罪防制條例或最輕本刑在五年以上有期徒刑之罪，經一審判刑者，由內政部停止其職務。

內政部指出，從1999年到現在，由內政部依該規定停職的縣市長，分別是2005年的臺東縣縣長吳俊立，當時由台東縣政府決定停職期間停發薪給，至於新竹市長高虹安，依2017年函釋由內政部決定停職期間停發薪給。