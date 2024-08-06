「四機關聯合壓制立院」 民眾黨：國家機器變鷹犬

立法院通過國會改革法案，執政黨兵分四路聲請釋憲，憲法法庭今天進行言詞辯論。民眾黨立法院黨團表示，執政黨立場反覆，總是在自我打臉，前言不對後語也無所謂，賴清德總統拒絕到國會報告，還把國家機器當作鷹犬，民進黨主導四機關聯合壓制立法院，違反權責分立原則才是違憲。

民眾黨立法院黨團稍早發布聲明表示，憲法法庭言詞辯論持續進行，主張國會改革違憲的律師，聲稱國會改革用舉手表決，根本不知道投票立委是誰，有違反程序的疑慮，「請問手不是連在委員身上嗎？不是全程錄影嗎？舉手表決就是立法院議事規則法定的表決方式，民進黨的大立委們都不知道嗎？」

民眾黨團總召黃國昌指出，立法過程清點人數多達36次，大法官蔡彩貞看完議事錄與立法院規範，也都認為沒有問題，並且質疑「立法程序有瑕疵，違反憲政意志」的說法，甚至還反問「請問憲政意志是什麼」，包括最近來台舉辦的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會，當時也是採用舉手表決，民進黨代表乖乖舉手，毫無異議。

民眾黨團也說，針對總統發布緊急命令，必須經過立法院追認，原本是採用無記名，為了符合責任政治，本次修法改為「記名表決」，民進黨原本持支持立場，但是卻在投票時反對，明顯是為反對而反對，更絕的是他們的代表，今天再度在憲法法庭改口，到底想要把憲法玩成什麼樣。

民眾黨團表示，有關所謂的「反質詢」與「藐視國會」，律師葉慶元今天也指出，台北市議會早在民國90年就明定不能反質詢，而釋字432號解釋也明示，官員不能隱匿或藏匿資訊，否則等於藐視國會。如果官員拒絕出席、拒絕答詢，備詢者跳脫被備詢的地位，質詢權就形同具文，絕對是對台灣民主的戕害。

民眾黨團批評，賴總統不僅違背承諾，拒絕到國會向人民報告，還把國家機器當作鷹犬，直接在憲法法庭詭辯，憲法不是免費自助餐，從官員到總統，不能只講權力（利）不盡義務，民進黨主導四大機關聯合壓制立法院，想要違反權責分立原則才是違憲。