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內政部四審台東滿地富遊樂區開發案 無共識補件後再審

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
針對台東縣三仙台「滿地富遊樂區開發案」，地球公民基金會、部落青年上午前往內政部國家公園署外抗議，呼籲內政部國家公園署依據《海岸管理法》26條的相關要件駁回案開發，守護台灣。記者曾學仁／攝影
針對台東縣三仙台「滿地富遊樂區開發案」，地球公民基金會、部落青年上午前往內政部國家公園署外抗議，呼籲內政部國家公園署依據《海岸管理法》26條的相關要件駁回案開發，守護台灣。記者曾學仁／攝影

內政部海岸管理審議會專案小組會議今天第四次審查「台東滿地富遊樂區開發案」，反對開發的部落青年與民團憂心，開發帶來的廢水將衝擊當地珊瑚礁生態，更踐踏部落自然主權，據悉，今日會議結束後，雙方仍無共識，開發方也被要求半年內完成資料補件。

國家公園署指出，反開發方要求釐清的爭點，經過專案小組委員建議後，已多次要求開發方說明，但內容仍不夠周全，盼雙方能持續溝通，。

針對反開發方要求內政部依「海岸管理法」第26條的相關要件駁回開發。國家公園署說，因專案會議沒有權力決定是否駁回開發案，委員只有建議權，依照程序，後續還有6個月的補正時間，此後將提大會再做審議。

滿地富遊樂區早在2002年通過環評，2015年「海岸管理法」上路後仍未動工，2018年變更基地配置再次通過環評，至今仍在海審會審議中，雙方僵持不下。地球公民基金會上午偕當地民眾赴內政部國家公園署外抗議，高喊「滿地富開發毀海岸，里山里海里唬爛」。

內政部 國家公園 環評

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