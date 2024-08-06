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內政部：強化第一線消防員救災訓練 降風險保安全

中央社／ 台北6日電

行政院「中央災害防救會報」小組今天訪視消防署訓練中心，內政部次長馬士元表示，「警消勤務安全促進與事件調查會」盼從過去經驗，強化第一線消防人員的救災安全訓練，以提升在各種災害的應變能力，降低救災風險確保人員安全。

內政部透過新聞稿表示，行政院政務委員季連成率「中央災害防救會報」訪視小組與相關部會，前往消防署訓練中心訪視，內政部針對「明揚火災策進作為」及「火災及爆炸災害防救業務策進」進行簡報。

馬士元指出，內政部長劉世芳相當重視提升警消安全條件與事件調查，上任後就指示設置「警消勤務安全促進與事件調查會」（勤安會），以強化相關人員勤務設備安全、健全心理衛生輔導、精進職業安全作為及深入了解重大傷亡事件原因。

馬士元強調，勤安會盼從過去經驗，強化第一線消防人員的救災安全訓練，以提升在各種災害的應變能力，降低救災風險確保人員安全。

馬士元提到，重大火災及爆炸災害等防救任務，具高風險及不確定性，除應落實執行災害預防、災害搶救、災情勘查，以及復原重建等相關事宜外，期許藉由這次訪視及專家學者現場審查，對於未來各類災害防救工作能有更萬全準備，降低災害產生的風險與損失。

馬士元強調，政府相當重視消防人員權益，除透過修法強化公安及消防人員職安外，感謝行政院持續支持補足各縣市消防人力缺額，並補助購置個人救災裝備器材，民國113年到114年度預估計補助新台幣19.3億餘元，打造更完善的消防職場環境。

內政部說明，訪視中也安排體驗行程，讓與會人員實際感受消防人員穿著重達20公斤裝備的辛勞，同時視察急流救生訓練情形，季連成勉勵各部會在颱風季強化防汛措施，確保民眾生命財產安全。

內政部 消防人員

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