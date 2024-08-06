總統赴立院報告義務何在？大法官打斷回答…黃國昌更大聲了！

大法官尤伯祥提問，總統由民選產生，施政對人民負責，非對立院負責，有何義務到立院報告。立委黃國昌說，因國會改革法案的責任政治原理，不認為有何問題。

國會職權修法，民進黨立法院黨團、行政院、總統賴清德、監察院先後聲請釋憲，憲法法庭今天進行言詞辯論，邀請聲請人與相關機關立法院代表及訴訟代理人就立法程序及6大內容陳述意見。

大法官尤伯祥提問，按現行憲法，總統是直接民選產生的，他的權力沒有來自於立法院，跟立法院立委一樣都具有全國的民意基礎，還有民選的正當性，按照責任政治原則，總統的施政是對人民負責，不是對立法院負責，既然他的權力沒有來自於立法院的話，那麼為什麼可以把憲法增修條文第4條條文變成《得聽取總統國情報告》，解釋成是總統有義務來報告。

另外，針對本次通過的職權行使法條文，聲請人並沒有於二讀的程序裡面表示反對，或者是甚至投贊成票，那麼是否存在「少數立委就其的行使職權，認為法律位階的法規範牴觸憲法」，這個涉及到受理的要件。

立法院代表、民眾黨立委黃國昌表示，依國會改革法案中責任政治原理，他不認為到目前為止有任何問題，因為憲法法庭接受了立法院民進黨團柯建銘等51人的聲請釋憲案，大家也都知道民進黨立委是反對這次國會改革法案，在立法院混亂的議事程序中，其已盡力維持在面對暴力攻擊時，透過直播的等方式，讓選民們看到國民黨及民眾黨立委在本次立法過程的狀況。

尤伯祥打斷黃國昌發言，強調沒有聽到答案，並補充詢問少數立委行使職權未在議事錄記載，是否也有聲請釋憲問題。

黃國昌為此拉高音量強調，「已經回答尤大法官的問題，雖然你覺得不滿意，但我的確回答你的問題，我說了，今天之所以在這裡，不就是認為他們是少數反對的立法委員，否則，鈞院怎會受理本案」。

立法院代表、國民黨立委翁曉玲則說，國情報告跟檢討國是兩個概念，國情報告不見得要檢討國是。

至於，少數立委釋憲聲請權部分，翁曉玲說，不存在少數立委概念，因為民進黨團就是屬於贊成當時再修正動議12條文的多數立委，縱使當時他們投下贊成的多數立委，大法官許宗力也有講，他們有權利提釋憲，但必須看他們有沒有提出法律修正案，修法未果、嘗試修法不成功才可以提起釋憲，但就本案來講民進黨團沒有這麼做。

立法院訴訟代理人律師葉慶元則說，憲法增修條文第4條，為什麼賦予立院權力而課予總統義務，因為從體系上，他是寫在第4條談到立法院權力，且當法律寫說某某機關「得」如何如何，就是賦予該機關權力，而有權力就有義務，當立院「得」聽取國情報告，總統就有國情報告的義務，這是法學緒論的概念。

至於，國民大會是不是違反程序瑕疵，葉慶元說，釋字499號解釋寫得很清楚，國民大會議事規則修憲程序必須公開，本案立法院沒有這樣的規範。

聲請人代表立法委員鍾佳濱則表示，總統國情報告原始來自1992年憲法第二次增修條文第11條第三項「國民大會集會時，得聽取總統國情報告，並檢討國是，提供建言」。

但是，後段更重要「如一年內未集會，由總統召集臨時會為之，不受憲法第30條之限制」，為什麼這樣說，因為早年國民大會是6年選一次，6年集會一次選舉總統、副總統，但第30條中有補選、彈劾總統副總統或修憲案的提議，因此在國大代表沒有行使權利時，就由總統召集，不受憲法30條限制，得聽取國情報告。

換言之，實務上權力雖然是給國民大會，但實務上是由總統發動、集會，國大聽取國情報告。

鍾佳濱表示，至於為什麼職權移轉給立法院後，把「提供建言」等文字拿掉，因為總統已不是國大選的，立院也沒有選總統的權力，2008年立職法修法15條之4的時候，錯誤的加入，這個規定是第二屆第三屆國大的流程，這樣的流程修憲者把條文拿掉後又硬生生塞到15條之4，已經有違憲之虞。

但是，用「得」的方式參酌國大行使實況，這次系爭的擴權法又改成「應」，就明顯超越修憲者當時修憲把後段拿掉的原意，也忽略立院可以定期集會，並不像國民大會。