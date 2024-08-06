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凌濤赴美霸凌年輕外交官？周刊爆了什麼料…讓藍營緊急駁斥

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨副秘書長江俊霆、駐美代表處秦日新大使、智庫副執行長凌濤（右二）、副發言人康晉瑜、青年團總團長羅雍勝（右）日前出席美國共和黨全代會。圖／國民黨提供
國民黨副秘書長江俊霆、駐美代表處秦日新大使、智庫副執行長凌濤（右二）、副發言人康晉瑜、青年團總團長羅雍勝（右）日前出席美國共和黨全代會。圖／國民黨提供

國民黨智庫副執行長凌濤日前隨外交部跨黨派代表團訪美，今被周刊報導指，以行程偏心執政黨、購物時間不夠為由，痛罵我國外交官，甚至在搭機返台前，對年輕外交人員「勸酒」，舉止連同黨團員都不太認同。被點名的青年團總團長羅雍勝今也駁斥，指放話人士所言與事實嚴重不符。

周刊指出，知情人士透露，凌濤等人的舉止連同黨的團員都不太認同，羅雍勝當場就私下向駐芝加哥辦事處人員說「不好意思」。

羅雍勝透過臉書指出，國民黨代表團出發前就做好準備，對外共同代表台灣一起拚外交。原本以為行程圓滿落幕，卻在半個月後看到有心人士扭曲事實的放話，意圖抹煞所有人為外交苦心，甚至偏頗解讀他的行為做為素材。

羅雍勝表示，國民黨代表團全程依照外交部規畫，只為協助訪美相關事宜順利完成，直到最後一晚也沒有臨時改變行程，即便執政黨團員偶有遲到，大家也互相包容。令人費解的是，直到最後一天卻感受差別待遇，竟試圖歸國後曲解他的行為，曲解事實只為政治攻擊。

羅雍勝表示，國民黨代表團全程充分保持對外交人員的禮貌、相處融洽，只有針對公平待遇據理力爭，表達態度，這也是為了建立公平待遇的外交機制。由於本次過程安排有所瑕疵，外交部基層隨團人員情緒自然受影響，他秉持友善立場給予關心。但該不具名人士卻刻意放話稱他不認同凌濤觀點，以此攻擊，顯然服務特定政治利益，扭曲整趟訪美的真實情況，予以譴責。

羅雍勝表示，國內有不同政黨、不同立場，但出訪都是代表中華民國、代表台灣，我國外交處境已非常不利，需要跨黨派齊心合作，以扭曲事實的方式，必然抹煞跨黨共同拚外交的努力。

凌濤 國民黨 外交部

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