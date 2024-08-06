縣市長一審判刑停職均不給薪！你以為只有高虹安被影響？

內政部今天說，從民國88年地方制度法施行以來，因案一審判刑由內政部停職的縣市長，包括94年的台東縣長吳俊立，以及今年的新竹市長高虹安，經停職的縣市長在停職期間都不發給薪給。

新竹市長高虹安被控於立委任內詐領助理費新台幣46萬餘元，遭判刑停職。內政部7月27日指出，為貫徹政府廉能政治決心，已發函通知新竹市政府，高虹安停職期間不發薪給。

內政部透過新聞稿表示，縣市長停職期間是否發給半俸的裁量機關，依照行政院人事行政總處在民國106年6月22日總處給字第1060049606號函，以及原行政院人事行政局100年12月5日局給字第1000057960號書函，在106年6月22日以前，是由服務機關縣市政府決定，之後則由上級機關內政部決定。

內政部說，依地方制度法第78條第1項規定，縣市長涉嫌犯內亂、外患、貪污治罪條例（不包括圖利罪）、組織犯罪防制條例，或最輕本刑在5年以上有期徒刑之罪，經一審判刑者，由內政部停止其職務。

內政部指出，從88年到現在，由內政部依這項規定停職的縣市長，分別是94年的台東縣長吳俊立，當時由台東縣政府決定停職期間停發薪給，至於新竹市長高虹安是依106年函釋，由內政部決定停職期間停發薪給。