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極端氣候推了蘇花安一把！環委會考量一件事 建議通過

中央社／ 台北6日電
環境部今天（6日）審查蘇花安環評案，環委會未再新增意見，建議通過。本報資料照片
環境部今天（6日）審查蘇花安環評案，環委會未再新增意見，建議通過。本報資料照片

環境部今天審查蘇花安環評案，公路局表示，因極端氣候影響，未來蘇花封路、中斷的機率還是滿高，本案是希望讓花蓮往來台北、宜蘭能有安全的交通。環委會中未再新增意見，建議通過。

環境部今天召開環境影響評估審查委員會第17次會議，審查「台9線蘇花公路安全提升計畫環境影響說明書」。

開發單位、交通部公路局表示，在「東澳至南澳」段部分，總長9.3公里，包括4.7公里隧道、3.8公里橋梁及0.8公里的路堤；「和平至和中」段總長為5.5公里，包括4.8公里的橋梁及0.7公里的路堤；「和仁至崇德」段總長為15.1公里，包括10.2公里的隧道、3.1公里的橋梁及1.8公里的路堤，擬以橋梁跨越大清水溪續以2號隧道穿越國家公園。

環境權保障基金會、台灣蠻野心足生態協會等陸續發言表示，蘇花安1、2號隧道開發地區有豐沛的地下水，但本計畫對於湧水的再利用計畫相當薄弱，也浪費淡水資源；另外，若一併統計蘇花改、蘇花安兩案的土石方都要送往宜蘭，總量已經超過宜蘭可以承受的範圍。

公路局指出，7月24、25日颱風凱米帶來災情，蘇花在崇德等隧道發生土石流，台8線中橫公路也中斷，公路沒辦法往北通，對於當地民眾對外交通是走南迴繞一圈；因為極端氣候的影響，未來蘇花封路、中斷的機率還是滿高的，希望這3段路段能興建完成，讓花蓮往來台北、宜蘭能有安全的交通。

公路局進一步說明，如仁水隧道在地震期間有發生落石砸車，而下清水路段目前也還在修復中；和仁崇德段在風災後受創非常嚴重；另外，東澳至南澳因土石流，交管到7月31日才解除；再次重申「蘇花安並不是要做高速公路」。

環委今天未再提出新增意見，會議建議本案通過環評大會審查。

宜蘭 橋梁 蘇花安

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