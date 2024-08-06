親綠學者挺國會改革！只要把「這件事」細節講好 合憲性大增

曾代表民進黨競選新竹市立委的陽明交大特聘教授林志潔，今天接受主持人黃光芹「CNEWS匯流新聞網」專訪。林志潔表示，她支持國會改革，但目前修正條文的確有違憲疑慮，因為配套措施不明，且關於反質詢定義也不明，若把各項細節、範圍詳加規範，並把條文拿出來好好討論，合憲性就會提高。

憲法法庭今天進行關於國會改革釋憲案言詞辯論，林志潔表示，看得出來雙方都做很充足準備，有優秀的鑑定人、相對人及法庭之友，都能提出具體意見。大家著重的地方都不一樣，有些人著重程序、是否藐視國會、總統國情報告形式、國會到底有沒有擴權等。

林志潔說，她是國會改革派，民進黨不全然是反對國會改革，也有提出黨團版本，甚至國民黨、民眾黨的版本也都有參考以前2016年民進黨曾提出的版本，但相關法條需更完善。以反質詢為例，最好方式是以行政規則或議事規則規範，例如，地方議會都有規範議員在詢問市府官員時，官員應該要依照何種方式詢答，若官員有不當行為，應該是要市府內部做懲戒，而非由議員、議會去懲戒官員，權力分立要明確。

林志潔表示，國會改革必須有配套措施，要有公正客觀的委員會、第三者，或是官員的行為是不是也有辯解的空間。因此，對她而言，反質詢可以規範，但不適合用現行通過的修法條文規範，她認同國會改革大方向，但必須要有更詳盡的規範。