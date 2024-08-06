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細數藍白國會改革問題…賴總統認為有2個字更重要

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

憲法法庭今針對國會改革法案是否違憲行言詞辯論，賴清德總統透過社群平台Threads發文表示，他是國會改革的支持者，然而這次立法院只透過修法程序而非修憲程序，就片面更動憲法權力分立的界限，甚至產生侵害人民權利的疑慮；身為總統，他必須挺身而出捍衛憲法

賴總統表示，關於國會職權修法聲請釋憲，今天憲法法庭進行言詞辯論，他是聲請人之一，並請總統府秘書長潘孟安代表出席發言。賴總統說，他和潘孟安都擔任過立委，也參與過多次國會改革，但對於這次藉著號稱「改革」通過的立法院職權行使法修法，都非常關切和憂心。

賴總統表示，他是國會改革的支持者，然而這次立法院只透過修法程序而非修憲程序，就片面更動憲法權力分立的界限，甚至產生侵害人民權利的疑慮；身為總統，他必須挺身而出捍衛憲法。

賴總統說，這次的修法過程缺乏討論，人民對於不公開、不透明且可能影響自身權益的修法感到焦慮；因此，總統及各憲政機關有責任透過聲請釋憲，維護人民權利。

賴總統表示，憲法增修條文規定，立法院得聽取總統國情報告，但這不等於立法院可以透過修法，就課予總統在憲法所沒有規範的義務。

賴總統表示，立法院行使人事同意權，也不代表就能透過不予審查、不行使同意權等方式，造成憲政機關運作上的困難。當機關無法發揮功能，就違反了憲法所定的機關忠誠義務。至於立法院調查權，也不能用不符比例原則的強行規定，侵害人民的基本權利。

賴總統強調，總統是憲政的守護者，對國家負責、維護人民權利，是他責無旁貸的使命，一起努力守護國家的憲政體制，讓台灣民主永續發展。

國會改革法案 國會職權修法 立法院職權行使法

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