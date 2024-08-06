北中南行程出爐！台北大師星秀音樂節 史拉特金交棒法比奧

進入第6屆的台北大師星秀音樂節正在緊鑼密鼓進行排練中，音樂會也將在北中南陸續登場。其中音樂節藝術總監將由史拉特金交棒給NHK首席指揮法比奧，為音樂節帶來嶄新氣象。

台北大師星秀音樂節（TMAF）今天舉行記者會，音樂節新團隊也正式亮相，新任執行長為加州大學洛杉磯分校中提琴教授陳則言，藝術策畫為紐約大都會歌劇院交響樂團首席詹曉昀。陳則言表示，接下執行長一職除了是自己人生新的課程之外，也希望秉持初衷，把最好的師資帶進大師星秀音樂節。

詹曉昀接受中央社記者訪問表示，這次他邀請法比奧‧路易西（Fabio Luisi）接任2025年藝術總監，「法比奧曾經擔任過大都會歌劇院首席指揮，我們多年合作，除了他是很好的指揮之外，他的人格特質相當和善，對年輕音樂教育也非常投入了解。」詹曉昀說他開口邀約時法比奧一口答應。目前先參與一年。

詹曉昀表示，台北大師星秀音樂節特色之一是老師會跟學生坐在一起演奏，「像小提琴部分，我會跟紐約愛樂首席黃欣輪流，一個坐前面，一個坐中間，像三明治一樣，前面可以帶領，後面可以觀察。」詹曉昀說，因為老師與學員來自四面八方，一星期時間要能演奏出這樣的水準，老師是首席很有幫助。」

陳則言也說，在這裡每個人都很重要，指揮也是大家的一分子，「大家都可以表達意見，將有用的資訊分享給大家。」陳則言說，受邀任教的老師們也都要了屆這個音樂節的「設計」，讓音樂學子在這裡得到最多的幫助與成長。

自2019年創辦至今，TMAF校友也有許多職涯好消息，包括小提琴家吉田南（MINAMI）榮獲第11屆美國印第安納波利斯國際小提琴大賽第三名，今年還來參加，並拿到獎學金；中提琴家許名妤獲選堪薩斯城交響樂團中提琴首席，安琪拉‧衛（Angela Wee）擔任紐約大都會歌劇院管弦樂團副首席等。

史拉特金（Leonard Slatkin）表示，TMAF的目標就是彼此碰撞，最後合而為一，「我們無法想像參與TMAF對未來如何影響深遠，但就把這些音樂會當成逃離苦難現實世界的時光。」史拉特金說他從事教學60年，「但在這裡我好像又變回一個小孩，充滿活力，也希望大家透過音樂會，看見世界的美好。」

台北大師星秀音樂節將於8月6日晚上舉行2024TMAF大師巨星音樂會，地點在台北國家音樂廳。8月9日在高雄衛武營音樂廳，8月10日在台中國家歌劇院大劇院，8月11日在台北國家音樂廳將舉行2024大師星秀音樂節交響音樂會，由史拉特金指揮。