包租代管增辦1.7萬戶 8月22日前招募業者

住都中心今天說，「社會住宅包租代管公會版第4期」原定3萬5000戶目標將完成，預計10月擴大辦理，增加1萬7000戶，採購標案已上網公告招標，並將於8月22日截標，廣邀業者參與投標。

國家住宅及都市更新中心透過新聞稿表示，「包租代管社會住宅」是由政府徵選民間的租賃住宅服務業者，在市場上開發合適房屋，轉作社會住宅，目前推動範圍已擴及全台19個縣市轄區。

住都中心說，從去年7月起的第4期計畫開辦以來，媒合戶數迅速增加，單由住都中心執行的累積戶數，已逾3萬1000多戶，即將達成原定3萬5000戶目標。因此近日招標擴增1萬7000戶額度，讓更多房東、房客有機會享受政策照顧。

住都中心強調，這次招標希望能徵選更多優質的租賃住宅服務業者響應，提升開發與服務量能；接下來將偕同各地租賃住宅服務商業同業公會，輔導新加入的業者，加強專業管理及教育訓練，提供房東、房客更高品質服務。

住都中心說，採購標案已上網公告招標，並將於8月22日截標，廣邀租賃住宅服務業者參與投標。招標公告相關訊息，可在住都中心官網首頁「採購專區」瀏覽查詢。