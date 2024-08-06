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「成功移轉市場」？農產銷陸暴跌 卓揆拿數據解套…好像哪裡怪怪的

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
台灣銷大陸的農產3年衰退逾6億美元，行政院長卓榮泰（右二）指出，到2022年底台灣銷往中國以外地區國家的農產品金額已高達45億多美元，成功轉移分散市場。記者胡蓬生／攝影
台灣銷大陸的農產3年衰退逾6億美元，行政院長卓榮泰（右二）指出，到2022年底台灣銷往中國以外地區國家的農產品金額已高達45億多美元，成功轉移分散市場。記者胡蓬生／攝影

審計部報告示警，台灣銷大陸的農產品「3年」衰退逾6億美元，行政院長卓榮泰上午指出，「從過去到2022年底」台灣銷往中國以外地區國家的農產品金額已高達45億多美元，成功轉移分散市場，希望對岸也能誠懇、慎重、善意對待我國農產品銷往中國的政策與執行。

卓榮泰今天指出，政府對國內的農產品，一直採取輔導更多元市場的政策方向去發展，不僅讓台灣的農產品走出去，也把台灣的經濟活水灌出去；從過去到2022年，台灣銷往中國以外地區國家的農產品金額已高達45億多美元，成功地轉移分散的市場。但他同時希望中國也能夠誠懇、慎重、善意地對待我國農產品銷往中國的這樣的政策跟執行。雙方要秉持誠信，互相信賴，才能有助於雙方交流，有助於雙方農產品在交流過程當中，對雙方人民的照顧。

台灣獲免簽證待遇的國家和地區，從去年底降為166個，媒體詢問卓榮泰是否了解當中有中國大陸的施壓。

卓榮泰表示，台灣作為一個世界的公民，很希望跟世界所有國家、人民能正常友好，且密切往來。希望台灣能被世界擁抱，政府會積極負起台灣身為國際村一分子的責任跟榮譽，他期待台灣在跟世界各國往來時，不管是各種經濟、文化的交流，都不要受到政治議題的干擾，希望國際各國也能以同樣的標準，跟我國跟人民友好交流。

卓榮泰 成功

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