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國際拳總再質疑林郁婷性別 江啟臣：絕對支持林郁婷

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
林郁婷。 美聯社
林郁婷。 美聯社

台灣拳后林郁婷巴黎奧運已挺進4強，但捲入性別風波，國際拳擊總會（IBA）昨召開記者會再度質疑林郁婷性別。立法院副院長江啟臣今天在立法院受訪表示，「絕對支持林郁婷」，林郁婷是國家代表隊，也擁有奧運資格認證，應該讓林郁婷發揮實力，「一切應該讓實力來說話，不應該有任何政治力干預」。

江啟臣表示，面對國際賽事，大家應該關注選手在舞台上的表現，例如「麟洋配」拿到金牌後的發言，大家應該好好來聽，他們說很高興大家可以凝聚在一起關注他們比賽，他們也很欣慰大家因為比賽而凝聚在一起。

江啟臣表示，國際上的賽事尤其是奧運，也是我們凝聚國人的機會，大家應該共同來關注我們其他優秀的選手，接下來這幾天在奧運場上的比賽，我們一起來幫他們加油。

對於國民黨立委翁曉玲指「麟洋配」得金牌是中國人的驕傲，引發熱議。江啟臣表示，我們還是關注選手的表現，「我們國家是什麼很清楚，就是中華民國，這是所有國人的共識」。國旗歌在場上播放大家都很感動，這就代表我們的國家，不只是國民也好，還是國旗也好，「我們就是中華民國」。

立法院副院長江啟臣。圖／聯合報系資料照片
立法院副院長江啟臣。圖／聯合報系資料照片

巴黎奧運 林郁婷 江啟臣

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