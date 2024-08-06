【重磅快評】罷樑公道未還 中選會在急什麼？

基隆市長謝國樑罷免案第2階段查對作業計寄出1441件查詢單，與罷樑團體聲稱寄出2.5萬件的差距甚大，成案可能性高。只是罷樑團體不為過去不實指控道歉，反稱基市選委會是「及時止損」，之前綠營還要求基市選委會主委、總幹事迴避，公道未還，中選會一味要求基市選委會盡速陳報查對結果，是在急什麼？

基市選委會昨天公布基隆市長謝國樑罷免案的作業進度，第2階段查對作業總計寄出1441件查詢單，與先前外界傳聞會寄出2.5萬件差距甚大。外界認為，依此數據推估，罷免案投票已經成局。

不過，寄出2.5萬件查詢單的說法，正是來自發動罷免案的「山海公民拆樑行動」。基市選委會昨天提出實際數字是1441件，只有罷團所言的5.7%，差距極大，但罷團一點兒也不會覺得不好意思，發言人李晏蓉反而說這是基市選委會「及時止損」、「懸崖勒馬」，並未寄出估算表上面所述2.5萬份查詢單。

更扯的是，罷團感謝這段時間曾為此事而發聲的民眾，順利守護基隆市民行使憲法賦予人民的罷免權，但卻沒有對選務人員表示一絲歉意，難道選務人員嚴守行政中立依法查對連署人名冊，使罷免案距成案只剩一步之遙，對於守護市民行使罷免權沒有貢獻？

藍綠在基隆市都執政過，綠營執政時，選務人員未曾被質疑行政不中立。這次罷樑行動中，民進黨除了出動中選會主委李進勇對基市選委會「行政指導」，還由市黨部發動攻勢，矛頭指向兼任基市選委會主委、總幹事的秘書長方定安、民政處長張淵翔，要求兩人請假迴避，宣稱謝市府讓兩人兼職選委會的目的就是要沒收罷免。

但從基市選委會公布查詢單的件數證明，這次罷免案並未被沒收，民進黨基隆市黨部卻裝聾作啞，這樣厚道嗎？

最搶戲的還是中選會，罷團上月8日將連署人名冊送交基市選委會，市選委會9日便開始查對，依法應在8月17日前完成；但中央卻等不及，要求要基市選委會的查對時間由40天縮減為30天，硬是減少10天的作業時間。

基市選委會沒有違逆中選會，初步完成查對後，明天先回報查對結果，後續再辦理各項比對及表單作業，最終結果要到17日才會函報中選會，由中選會宣告罷免案是否成立，完全依照選罷法規定行事。

看起來，基市選委會就是堅持法定的40天作業時間，李進勇不便再出面，改由副主委陳朝建嚴令地方應盡速將查對結果陳報中選會。但所謂的「盡速」是要多快？陳朝建又不敢明說，因為基市選委會一路依法辦選務，數字已說明一切，中選會再多言，只會讓自己顏面更黯淡。