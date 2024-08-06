遭指訪美行痛罵外交官 凌濤：要求公平對待返台還被黑

國民黨智庫副執行長凌濤遭周刊報導指，隨團赴美參加共和黨全國代表大會，竟以行程偏心執政黨、購物時間不夠為由，對我國外交官痛罵。凌濤今親上火線強地，這種不具名、惡意扭曲、斷章取義的爆料方式，占據媒體版面實在始料未及，過程中國民黨從未要求特殊待遇，只要求被公平對待，國民黨是在野黨，怎麼可能要求特殊待遇？

凌濤今受訪時指出，訪美行國民黨全程配合外交館處安排，處處忍讓、處處配合，卻換得返台這麼多天後還能被黑，可以看出國家機器動得多厲害，竟以如此高規格對待他，以不具名資訊大篇幅報導，令他受寵若驚。

凌濤還原過程指出，訪團行程完全按照外交部駐外館處安排，他們在當天才得知民進黨訪團與當地人士另約晚餐，國民黨也高度配合，大家在星巴克全球旗艦文化中心只待了15分鐘，上車後發現晚餐時間是7點，但8點就要去接民進黨訪問團，等於晚餐時間被壓縮在40分鐘內。

凌濤說，返台飛機在12點多，距離前往機場發車時間還要1、2小時，國民黨都願意配合；但芝加哥代表處一些同仁卻在車上用揶揄的口吻對待其他訪團成員，他只是告知代表處人員，為公平待遇而據理力爭。

凌濤表示，雖然一些駐芝加哥外交官員的失誤或失言，到機場時國民黨訪團也不希望把此事帶回台灣，認為國內政治不應該延伸到外交的場合，返台後的發稿內容也是感謝外交人員的努力，對於周刊報導稱隨行外交人員感到委屈、勸酒，這些都是不實指控和潑髒水。

基層外交部同仁在現場希望與大家密切溝通，希望彌補上級長官的失誤，因此邀請國民黨訪團在機場的餐廳內與駐美代表處的長官一起溝通，希望不要把此事帶回台灣，國民黨訪團也欣然接受他們的誠意，過程完全沒有勸酒環節。

傳出外交部基層同仁痛哭，凌濤表示，他不了解這個訊息，但從後續照片內容來看，大家都是歡樂完美的結尾，這種斷章取義式的刻意扭曲、特定人士要把外交人員當工具的作法，全台灣人民都看在眼裡，不會接受。

媒體詢問，外館人員在車上時說了哪些話，讓國民黨訪團感到被冒犯？凌濤說，外館處長在車上問大家是否逛得開心，還說「我都已經來這邊陪你們了」；但按慣例外館人員本就會陪同，好像這位處長來陪不是他的職責所在，而是額外付出。對於過去的忍讓，他們已不願追究，沒想到返台這麼久，還有人斷章取義做成新聞，實在令他瞠目結舌。

凌濤表示，過去他針對行政院前副院長鄭文燦弊案、民進黨打貪揭弊站在第一線，昨天還批評經濟部長郭智輝的言論，希望政府能對股災、水電價格提出更具體的作法，正因自己站到第一線監督，就被國家機器盯上，「你愈用高規格姿態小題大作，我就愈檢驗到底，愈打壓他愈是寸步不讓。」

至於有無如周刊報導有向外交人員提及，要找國民黨立委徐巧芯修理外交部？凌濤說，無意搬出誰來壓誰，但外交國防委員會的立委，確實可針對每一次台灣跨黨派訪團，若在海外遇不公平的機制要如何處理，他們希望討論的是相關機制，與他個人無關。