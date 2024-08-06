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中選會聲聲催 基市選委會分兩階段回報連署人查對結果

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市選委會總幹事張淵翔表示，連署人名冊查對結果經市選委會委員會議審查通過，就會回報中選會。圖／聯合報系資料照片
基市選委會總幹事張淵翔表示，連署人名冊查對結果經市選委會委員會議審查通過，就會回報中選會。圖／聯合報系資料照片

基隆市長謝國樑遭民眾連署罷免中選會指基隆市選委會應盡速陳報查對結果。基市選委會總幹事張淵翔今天說，連署人名冊查對結果經市選委會審查通過，就會回報中選會。後續尚有第1、2階段名冊比對及表單建立作業，全數完成再將最終查對結果函報中選會。

主張罷免謝國樑人士組成「山海公民拆樑行動」團體，號召民眾參與連署，7月8日將4萬3138份連署書的連署人名冊，送交基市選委會查對。

基市選委會查對過程中，一度傳出會有高達2萬件連署書，因被認定有疑慮而寄出查詢單確認，但市選委會昨天公布僅寄出1441件查詢單。外界估算加計明顯不合格者、與第1階段提議人重複者，連署人仍將高於門檻3萬792份，最終將由中選會宣告罷免案成立。

中選會副主委陳朝建今說，依基市選委會新聞稿及張淵翔發言內容，連署人名冊查對工作已完成，7日提交基市選會的委員會議進行初審，市選委會應盡速將查對結果陳報中選會依法審定。基於選務一體的法律規定，中選會對相關選務進度與作為均有所掌握與調查，接獲初審陳報後，中選會委員會議將進行瞭解並依法處置。

公職人員選舉罷免法規定，基市選委會收到罷免案連署人名冊後，含例假日應在40天內完成查對，但中選會指導基市選委會在30天內完成查對。基市選委會先前認為窒礙難行，仍在30天內完成戶政機關查對作業、市選委會查對作業及寄送查詢單等工作。

張淵翔表示，預計明天將現階段完成的工作提報基市選委會委員會議，審查通過就會回報中選會。後續尚有第1、2階段名冊比對及表單建立等作業，全數完成再函報中選會最終查對結果。

中選會 基市選委會 罷免 謝國樑

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