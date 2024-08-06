中選會聲聲催 基市選委會分兩階段回報連署人查對結果

基隆市長謝國樑遭民眾連署罷免，中選會指基隆市選委會應盡速陳報查對結果。基市選委會總幹事張淵翔今天說，連署人名冊查對結果經市選委會審查通過，就會回報中選會。後續尚有第1、2階段名冊比對及表單建立作業，全數完成再將最終查對結果函報中選會。

主張罷免謝國樑人士組成「山海公民拆樑行動」團體，號召民眾參與連署，7月8日將4萬3138份連署書的連署人名冊，送交基市選委會查對。

基市選委會查對過程中，一度傳出會有高達2萬件連署書，因被認定有疑慮而寄出查詢單確認，但市選委會昨天公布僅寄出1441件查詢單。外界估算加計明顯不合格者、與第1階段提議人重複者，連署人仍將高於門檻3萬792份，最終將由中選會宣告罷免案成立。

中選會副主委陳朝建今說，依基市選委會新聞稿及張淵翔發言內容，連署人名冊查對工作已完成，7日提交基市選會的委員會議進行初審，市選委會應盡速將查對結果陳報中選會依法審定。基於選務一體的法律規定，中選會對相關選務進度與作為均有所掌握與調查，接獲初審陳報後，中選會委員會議將進行瞭解並依法處置。

公職人員選舉罷免法規定，基市選委會收到罷免案連署人名冊後，含例假日應在40天內完成查對，但中選會指導基市選委會在30天內完成查對。基市選委會先前認為窒礙難行，仍在30天內完成戶政機關查對作業、市選委會查對作業及寄送查詢單等工作。

張淵翔表示，預計明天將現階段完成的工作提報基市選委會委員會議，審查通過就會回報中選會。後續尚有第1、2階段名冊比對及表單建立等作業，全數完成再函報中選會最終查對結果。