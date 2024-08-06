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拜會林佳龍 瓜地馬拉外交次長：堅定支持台瓜邦誼

中央社／ 台北6日電

友邦瓜地馬拉共和國外交部次長歐洛斯柯訪台，外交部今天表示，歐洛斯柯5日拜會外交部長林佳龍，並轉達瓜國總統阿雷巴洛及外長馬蒂內茲堅定支持台瓜邦誼的決心。

外交部今天發布新聞稿指出，外交部長林佳龍5日上午接見瓜地馬拉共和國外交部次長歐洛斯柯（JulioOrozco，另譯：歐洛斯克），就台瓜產業經貿交流及多項合作計畫等議題交換意見，中午則接受外交部常務次長陳立國午宴款待。

林佳龍指出，政府正就瓜國總統阿雷巴洛（Bernardo Arévalo，另譯：阿雷瓦洛）施政要項擬定合作方向，包括引介紡織及循環經濟產業鏈前往投資、為瓜國良好農業生產環境導入智慧科技，以及建立兩國碳匯交易等促進台瓜民間互惠互利的策略布局。

林佳龍也表示，感謝瓜國政府堅定協助台灣參與「世界衛生大會」（WHA）等國際組織。

歐洛斯柯則轉達阿雷巴洛及外交部長馬蒂內茲（Carlos Martínez）堅定支持台瓜邦誼的決心，並感謝林佳龍5月積極協助瓜國政府對抗中國經濟脅迫，期待未來雙方透過經貿交流與人才培育持續深化友好關係。

陳立國則於午宴時說明，過往兩國在古蹟修復與文化交流等領域建立良好合作經驗，殊值延續並深化。歐洛斯柯則感謝台灣政府在「台北國際食品展」中協助拓銷瓜國優質農產。

歐洛斯柯在得知台灣代表隊羽球男雙「麟洋配」王齊麟與李洋4日在巴黎奧運奪金後分享，瓜國代表隊也在本屆奧運奪得史上首面金牌的喜訊，並期盼台瓜90年邦誼持續讓兩國人民感到驕傲。

外交部 林佳龍 瓜地馬拉

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