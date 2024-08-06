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大法官問刪除國情報告條文 翁曉玲：修法是規範

中央社／ 台北6日電

國會職權修法釋憲案，憲法法庭今天開庭。大法官詹森林詢問，若立院刪除聽取總統國情報告規定，總統賴清德履行承諾報告，是否有和解可能。立委翁曉玲說，此規定不是沒有意義。

憲法法庭今天進行言詞辯論，上午的討論主題為立法程序、聽取總統國情報告、聽取報告與質詢、人事同意權行使等相關規定。

大法官詢答階段，大法官詹森林詢問，立法院訴訟代理人、律師林石猛曾提及總統到立法院進行國情報告為建議、宣示、不真正義務；另外，立委黃國昌於暫時處分準備程序庭曾提及「總統不來也不能怎麼樣」，立法院與總統府有無和解可能。

詹森林進一步解釋，若立法院刪除聽取總統國情報告規定，但也請總統履行承諾、義務，而到立法院進行國情報告，雙方冷靜一下，何必訴諸法律。

此外，大法官蔡彩貞也詢問，涉及聽取總統國情報告的條文無處罰規定，但總統未到場報告，是否違反法律規範義務，並影響外部觀感。

立法院訴訟代理人、律師葉慶元表示，憲法已規定立法院集會時得聽取總統國情報告，這是政治問題，司法權不該介入，且此次修法也規定國情報告的方式、答詢過程，均可透過黨團協商討論，且目前尚未形成實際爭議。

立法院代表、國民黨立委翁曉玲則說，聽取總統國情報告是立法院與總統府之間的溝通管道，即便總統未到立法院報告，也有協商機制，但未見總統府來函討論解決方案。

翁曉玲指出，此次修法是規範立法院邀請總統報告的內部程序，並建立聽取總統國情報告常態化機制，至於總統不來，立法院也不能怎麼樣，但此項規定不是沒有意義。

立法院代表、台灣民眾黨立委黃國昌說，若總統未遵循修法到立法院報告，基於人民作主原則，應交由人民做最後裁判，且國情報告非此次修法增設，而是憲法課予的規範，因總統選舉期間有承諾，但選舉後做相反陳述，這是影響外界觀感的關鍵。

總統府代表、秘書長潘孟安則說，總統曾經公開承諾在合憲、合規下，接受立法院國情咨文的邀請，過去多名前總統願意到立法院報告未果，因每人要求即問即答部分違憲，應採修憲，把得聽取改成應聽取，而非修法要求常態化。

總統府訴訟代理人、律師洪偉勝表示，此次立法程序有重大明顯瑕疵，應退回重審，且涉及總統國情報告的部分，於立法程序上未讓總統參與表達意見；其次，此部分是否為課與總統的憲法義務，立法院說法不一致。

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