快訊

黨內投票完成！賀錦麗正式獲民主黨總統候選人提名

00878上次股災跌21%、昨跌13.26%...低點還沒到？達人：質押小心睡公園

國家警報響！大雷雨轟炸7縣市 葫蘆谷、千層岩瀑布防「山區暴雨」

曾貴海逝世 賴清德總統不捨哀悼：愛台精神永同在

中央社／ 台北6日電

總統府國策顧問曾貴海醫師今天凌晨去世，享壽78歲。總統府發言人郭雅慧表示，總統賴清德聞訊後深感不捨與哀悼，總統盼家屬節哀珍重，雖然曾貴海已離去，但相信「他行醫濟弱、推廣文學、摯愛台灣的精神將永遠與我們同在」。

郭雅慧指出，賴總統深摯感念曾貴海醫師畢生奉獻，一生行醫救人，並投身人權與民主運動、關注生態環保議題，同時致力文學創作與客家文化傳承，創辦南台灣第一本台灣文學雜誌「文學界」，其作品「黃昏自畫像」榮獲「厄瓜多惠夜基國際詩歌節」國際詩歌獎，也是第一位獲頒該獎的亞洲詩人，意義重大。

郭雅慧說明，賴總統盼望曾貴海醫師的家屬節哀珍重，雖然曾貴海醫師已離去，但相信「他行醫濟弱、推廣文學、摯愛台灣的精神將永遠與我們同在」。

曾貴海 賴清德 醫師

延伸閱讀

「病患說客語免收掛號費」 醫生詩人曾貴海今晨病逝

蘇貞昌、謝長廷獲聘總統府資政 余天為國策顧問

受凱米颱風影響 氣候變遷委員會延至8月上旬

賴總統下令全面押寶川普？ 府方駁斥

相關新聞

尤伯祥問不記名投票怎問責？ 黃國昌：公開直播選民可看見誰舉手

憲法法庭今審理民進黨立法院黨團、行政院、總統、監察院所聲請的立法院職權行使法、刑法藐視國會罪法規範憲法審查，大法官尤伯祥...

免簽待遇倒退5國？外交部：不排除與中國大陸施壓有關

我國護照在國際上多享有免簽證的優惠待遇，不過審計部報告指出，給予我國免簽證待遇國家，從去年年底的171國降為166國。對...

罷免案將投票定勝負 謝國樑：支持者對投票程序仍霧煞煞

基隆市選委會公布4萬3千多名罷免連署人，查對後僅寄出1441件查詢單，外界依相關數據推算罷免案將成立，進入投票階段。基隆...

國會改革釋憲辯論 黃國昌：台灣不能淪為「綠能，你不能」的雙標

立法院通過立法院職權行使法、刑法藐視國會罪等國會改革法案，民進黨立法院黨團、行政院、賴清德總統、監察院相繼聲請法規範憲法...

國策顧問曾貴海逝世 賴總統：行醫濟弱精神永在

總統府國策顧問曾貴海今天凌晨去世，總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統聞訊後深感不捨與哀悼，賴總統深摯感念曾貴海醫師畢生奉...

翁曉玲稱麟洋是中國人驕傲惹議 今再嗆我們就是中國人

羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟為台灣在巴黎奧運奪下第一面金牌後，國民黨立委翁曉玲在微信上稱麟洋配奪金是「中國人的驕傲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。