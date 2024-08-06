曾貴海逝世 賴清德總統不捨哀悼：愛台精神永同在

總統府國策顧問曾貴海醫師今天凌晨去世，享壽78歲。總統府發言人郭雅慧表示，總統賴清德聞訊後深感不捨與哀悼，總統盼家屬節哀珍重，雖然曾貴海已離去，但相信「他行醫濟弱、推廣文學、摯愛台灣的精神將永遠與我們同在」。

郭雅慧指出，賴總統深摯感念曾貴海醫師畢生奉獻，一生行醫救人，並投身人權與民主運動、關注生態環保議題，同時致力文學創作與客家文化傳承，創辦南台灣第一本台灣文學雜誌「文學界」，其作品「黃昏自畫像」榮獲「厄瓜多惠夜基國際詩歌節」國際詩歌獎，也是第一位獲頒該獎的亞洲詩人，意義重大。

郭雅慧說明，賴總統盼望曾貴海醫師的家屬節哀珍重，雖然曾貴海醫師已離去，但相信「他行醫濟弱、推廣文學、摯愛台灣的精神將永遠與我們同在」。