曾貴海逝世 賴清德總統不捨哀悼：愛台精神永同在
總統府國策顧問曾貴海醫師今天凌晨去世，享壽78歲。總統府發言人郭雅慧表示，總統賴清德聞訊後深感不捨與哀悼，總統盼家屬節哀珍重，雖然曾貴海已離去，但相信「他行醫濟弱、推廣文學、摯愛台灣的精神將永遠與我們同在」。
郭雅慧指出，賴總統深摯感念曾貴海醫師畢生奉獻，一生行醫救人，並投身人權與民主運動、關注生態環保議題，同時致力文學創作與客家文化傳承，創辦南台灣第一本台灣文學雜誌「文學界」，其作品「黃昏自畫像」榮獲「厄瓜多惠夜基國際詩歌節」國際詩歌獎，也是第一位獲頒該獎的亞洲詩人，意義重大。
郭雅慧說明，賴總統盼望曾貴海醫師的家屬節哀珍重，雖然曾貴海醫師已離去，但相信「他行醫濟弱、推廣文學、摯愛台灣的精神將永遠與我們同在」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言