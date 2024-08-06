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水費調漲？卓榮泰強調目前還未到做決定或對外公布時刻

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
行政院長卓榮泰（右二）針對台股、水電等議題回覆媒體詢問。記者胡蓬生／攝影
行政院長卓榮泰（右二）針對台股、水電等議題回覆媒體詢問。記者胡蓬生／攝影

台股昨天大跌，國安基金是否會啟動引起關切，行政院長卓榮泰強調政府各部門會做好準備，嚴密關切各種局勢發展，在最需要的時候，做出最正確的決定；針對水電價上漲，他強調是重要民生問題，政府會非常謹慎做判斷，目前還不到任何決定或要對外公布的時候，請大家能安心。

卓榮泰上午視察工研院竹東中興院區，媒體詢問政府是否會出手護盤、國安基金是否啟動等議題。

卓榮泰指出，台灣經濟能穩定地發展，股市也能保持一定成長，這都是國人同胞共同努力，政府從不敢自滿。世界局勢詭譎多變，地緣政治跟國際情勢經常敏感地刺激各種經濟發展的預測跟走向，無論如何還是需要國人團結一致，在百工百業努力工作，才是台灣經濟穩定的來源。

他說，這幾天台灣股市跟全球股市一樣，都面臨嚴重考驗，投資股市有起有落、有漲有跌，大家保持冷靜沉著的心，要做好準備的是政府所有部門，嚴密關切各種局勢發展，在最需要的時候做出最正確的決定，但自由經濟及股市自由環境也要兼顧。昨天到今天，大家都對股市有期待，政府也希望股市能夠自主、健全地往健康的方向去走。

媒體詢問指經濟部長說水費要調漲，詢問卓榮泰的看法。

卓榮泰表示，台灣水電一直是民生重要問題，政府會非常謹慎的，且在考慮民生優先的前提下，去做正確判斷。各種研議在行政院各部會都一直密切、頻繁做研究，目前還不到任何決定或要對外公布的時候，請大家能夠安心。

卓榮泰 水價

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