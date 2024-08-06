外交部首次參與亞太永續博覽會 秀台灣軟實力

外交部將首次參加8日到10日舉行的「2024亞太永續博覽會」，並設置攤位，展現與國內非政府組織推動「聯合國永續發展目標」以及援外、性平等軟實力等成果，攤位還有抽獎活動。

外交部今天舉行例行記者會，由外交部非政府組織國際事務會執行長陳剛毅報告業務。他表示，外交部將於8日至10日參加「2024亞太永續博覽會」，並首度設置外交部攤位，展現外交部及與國內非政府組織公私協力共同推動「聯合國永續發展目標」（SDGs）的外交業務成果。

陳剛毅指出，本次展覽以「外交的永續交會」為主軸，並以SDGs作為展區規畫，包括消除飢餓、健康福祉、教育品質、性別平等、氣候行動及全球夥伴等永續發展目標，呈現推動加入世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化網要公約（UNFCCC）、援助烏克蘭及土耳其震災、國際非政府組織（INGO）來台設點、女力外交、國際青年大使交流計畫等工作成果。

陳剛毅說，外交部攤位除了強調外交部致力推動台灣與世界各國共同達成永續發展目標，也展現台灣NGO在上述多元領域的積極貢獻，讓世界看見台灣的價值及良善力量。

陳剛毅也提及，外交部也將於攤位現場舉辦訂閱「NGO電子報」抽獎活動，只要到外交部攤位掃描QR Code並填妥資料，即可參加抽獎。

此外，陳剛毅說明，外交部將與「台灣海外援助發展聯盟」（Taiwan AID）共同於23日至25日舉辦「Taiwan Can Help一國際合作關懷成果展」，呈現台灣 NGO 在執行國際合作發展計畫的成果及影響力，包括勵馨基金會、家扶基金會、羅慧夫顱顏基金會、伊甸基金會、慈濟基金會及賑災基金會等共同參展。