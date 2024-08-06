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免簽待遇倒退5國？外交部：不排除與中國大陸施壓有關

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
中華民國護照享有許多國家免簽證優惠待遇，不過給予台灣人免簽證待遇的國家和地區，從去年底171個至今年4月底降為166個。圖／聯合報系資料照片
中華民國護照享有許多國家免簽證優惠待遇，不過給予台灣人免簽證待遇的國家和地區，從去年底171個至今年4月底降為166個。圖／聯合報系資料照片

我國護照在國際上多享有免簽證的優惠待遇，不過審計部報告指出，給予我國免簽證待遇國家，從去年年底的171國降為166國。對此，外交部表示，每個簽證待遇異動的個案情況都不一樣，無法一概而論，但外交部都不能排除與中國施壓有關。

審計部日前公布「112年度中央政府總決算審核報告」，內容指出，政府為提升國人赴海外商旅便利，持續推動外交部及駐外館處爭取各國（地區）給予持有我國護照者可享免簽證、落地簽證或電子簽證待遇。據外交部統計近5年度（108至112年度）推動爭取國人簽證情形，新增給予國人電子簽證待遇者，計有阿根廷、沙烏地阿拉伯、蒙古及俄羅斯等4個國家；新增給予國人免簽證者，計有安地卡及巴布達（Antiguaand Barbuda；中美洲島國）及泰國等2個國家（泰國給予暫時免簽證期間至113年11月11日）。

報告指出，截至去年底止，給予國人免簽證待遇的國家（地區）計有171個，較105年8月底的164個，增加7個，創近年新高，不過截至今年4月底，略減至166個。審計部指出，外交部說明是由於部分非洲國家因政治因素，取消給予國人電子簽證待遇、哈薩克取消原給予國人預審制落地簽證待遇，及哥倫比亞限縮國人免簽證待遇等。

外交部今舉行例行記者會進一步說明指出，每一個簽證待遇異動的個案情況都不一樣，無法一概而論，但外交部都不能排除與中國施壓有關。外交部表示，對於每一個免簽或落地簽證待取消的個案，外交部均即指示我國相關駐外館處全力進洽，爭取國人海外洽公及旅行的便利。

外交部指出，截至今年4月12日，免簽移除諾魯、吉里巴斯、甘比亞；落地簽證移除賴比瑞亞、克麥隆、多哥，不過也新增辛巴威的電子簽證。

免簽 外交部 簽證

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