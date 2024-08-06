國會職權修法釋憲案 反質詢定義成攻防焦點

憲法法庭今天就國會職權修法釋憲案進行言詞辯論，行政院訴訟代理人指出，反質詢定義欠缺明確性；立法院訴訟代理人回應，台北市議會禁止反質詢行之有年，覺得不明確可能是法學素養有問題。

立法院5月28日三讀通過國會職權修法相關條文，行政院提出覆議遭立法院否決後，總統於6月24日公布、條文6月26日生效，民進黨立法院黨團、行政院、總統賴清德、監察院先後派員到司法院遞狀聲請釋憲。

憲法法庭今天進行言詞辯論，在聲請人、立法院陳述辯論要旨及4名專家學者陳述意見後，由當事人回應及補充陳述。

聲請人總統府訴訟代理人、教授孫迺翊提出3點說明，首先是立法院審議法案不能只有決而未議，國會議員應該要有充分時間跟機會了解法案內容，但此次修法過程沒收作為實質討論核心的委員會審查，且投票時選民無法清楚得知立委對法案的態度，已違反民主原則及責任政治。

此外，她指出，依據憲法，總統是經由選舉、罷免及彈劾來負政治及法律責任，而立法院跟行政院透過質詢、預算審查及不信任案互相制衡，所以立院質詢的對象是行政院而不是總統，憲法沒有規定總統「應」向立法院報告及接受問答。

她接續表示，然而立法院職權行使法第15條國情報告相關規範，立法院不僅可以隨時發動非常態性的國情報告，還能將報告事項擴大到自訂的重要政策議題，甚至要求限期回答，等於把國情報告義務化、質詢化，改變憲法權力結構，形成違憲。

孫迺翊說，第3點，針對立職法第4章人事同意權部分，依據釋字第632號解釋，立法院若跟總統對人選意見相左，須在憲法增修條文設定的「提名、同意、任命」或「提名、不同意、再提名、再行使同意權」的程序下為之，更必須秉持對憲法的忠誠，讓監察、考試、司法院可以發揮憲政功能。

然而，孫迺翊說，修法後可能造成懸而未決的狀況，等於將釋字第632號中的違憲情況法制化，逾越權力分立跟制衡界線，違反憲法忠誠義務，應屬於違憲。

針對立法院職權行使法第25條相關反質詢規範，聲請人行政院訴訟代理人、律師李荃和回顧6月份國民黨立委徐巧芯質詢行政院長卓榮泰的內容，當時徐巧芯詢問卓榮泰較喜歡喝咖啡還是茶，若卓榮泰試圖釐清這個問題的真意，恐怕就構成反質詢的定義。

他指出，點出問題的錯誤、邏輯瑕疵或試圖釐清問題，是政策溝通的重要過程，所以這條法律不僅欠缺明確性、違反比例原則，且有違憲疑慮。

聲請人行政院訴訟代理人、律師賴秉詳質疑，立法院代表、國民黨立委吳宗憲在書狀中捍衛質詢、調查權及罰鍰處罰的必要，但吳宗憲忽略了憲法賦予立法院制衡行政院的諸多手段，包含預算調查權、不信任案等監督手段。

賴秉詳進一步詢問，若部會首長在被質詢時發現立委講錯，以確認提問代替回答是否構成反質詢，或在質詢過程認為立委有錯誤理解，試圖說明或辯論是否違法。

立法院訴訟代理人、律師葉慶元回應，質詢是憲法賦予立法院的權力，聲請人主張反質詢定義不明確，但台北市議會早在民國90年就在議事規則中要求被質詢者不得反質詢，顯示反質詢已是使用超國20年的法制化用語，「若還有人覺得不明確，可能是自己法學素養有問題」。

葉慶元表示，質詢是質疑跟詢問，反質詢就是被質詢者跳脫被質疑的地位，對質詢者提出詰問或無關答覆。他舉例，像前行政院長蘇貞昌曾在質詢台上說「在那叫什麼」「你媽媽質詢都沒有像你這樣」。

葉慶元指出，澳洲、紐西蘭、加拿大等國皆訂有禁止反質詢規定，並會處以罰款甚至有期徒刑，且若要因反質詢裁處，須由主席或委員提議、5人以上連署或附議，並經院會決議才能開罰，程序嚴謹也可行政救濟，行政特權不會受侵害。

立法院代表、民眾黨立委黃國昌表示，此案修法過程在委員會裡有進行詢答，行政官員也有表達意見的機會，真正沒有進行詢答的是109年第6屆監察院人事同意權案，當時委員會沒有報告、沒有詢答就直接表決通過，而憲法法庭認為屬於國會議事自律事項，作出109年度憲1字第5號不受理決議。