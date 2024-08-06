凌濤被爆赴美期間痛罵外交人員 外交部不評論

有媒體今日爆料，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤隨團赴美參加共和黨全國代表大會期間，以行程偏心執政黨、購物時間不夠為由，痛罵我國外交官，引發外館與僑團人士不滿。對此，外交部表示，沒有評論。

有媒體報導指出，赴美出席大會的跨黨派代表團有藍、綠、白3黨幹部及成員，民進黨有陳明真、阮俊達、陳乃瑜和蕭舜文，國民黨有凌濤、江俊霆、秦日新、康晉瑜和羅雍勝，民眾黨則是林子宇。而出言罵外交官的不只凌濤，還有江俊霆。

凌濤上午透過LINE群組回應此事，強調指控是抹黑。他表示，7月參與共和黨全代會，為了讓國人都可清楚瞭解，他們盡量每12小時將美國觀選資訊傳回台灣，讓大家瞭解最新情況，不敢有一刻鬆懈。一切行程也都依照公務安排，此次代表團扣掉前後2天搭機、5天會議，公務以外的自由時間有限。他說，台灣訪團赴美增加國際能見度，居然也可以被暗中放話，任意曲解抹黑，希望特定政黨不要利用外交人員作為政治操作的工具。

外交部今舉行例行記者會，發言人劉永健表示，外交工作不分黨派，對於任何有助於國際交流，強化對外關係的活動，外交部都全力以赴，全力支援，不過對於報導相關細節，外交部沒有評論。