快訊

兩財團七星潭獵地蓋7座度假村 美麗灣環評噩夢恐重演？

驚悚瞬間曝！大車運將「下車尿尿」 遭轎車高速衝撞慘死

孟加拉反政府抗爭，總理逃亡！人民為何要推翻「國父之女」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

凌濤被爆赴美期間痛罵外交人員 外交部不評論

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
桃園市議員凌濤。圖／聯合報系資料照片
桃園市議員凌濤。圖／聯合報系資料照片

有媒體今日爆料，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤隨團赴美參加共和黨全國代表大會期間，以行程偏心執政黨、購物時間不夠為由，痛罵我國外交官，引發外館與僑團人士不滿。對此，外交部表示，沒有評論。

有媒體報導指出，赴美出席大會的跨黨派代表團有藍、綠、白3黨幹部及成員，民進黨有陳明真、阮俊達、陳乃瑜和蕭舜文，國民黨有凌濤、江俊霆、秦日新、康晉瑜和羅雍勝，民眾黨則是林子宇。而出言罵外交官的不只凌濤，還有江俊霆。

凌濤上午透過LINE群組回應此事，強調指控是抹黑。他表示，7月參與共和黨全代會，為了讓國人都可清楚瞭解，他們盡量每12小時將美國觀選資訊傳回台灣，讓大家瞭解最新情況，不敢有一刻鬆懈。一切行程也都依照公務安排，此次代表團扣掉前後2天搭機、5天會議，公務以外的自由時間有限。他說，台灣訪團赴美增加國際能見度，居然也可以被暗中放話，任意曲解抹黑，希望特定政黨不要利用外交人員作為政治操作的工具。

外交部今舉行例行記者會，發言人劉永健表示，外交工作不分黨派，對於任何有助於國際交流，強化對外關係的活動，外交部都全力以赴，全力支援，不過對於報導相關細節，外交部沒有評論。

凌濤 外交部

延伸閱讀

被爆赴美期間痛罵外館人員 凌濤：別用外交官當政治操作工具

凌濤遭控訪美耍官威 國民黨嚴正否認

一句「就像薪水20年沒調整」 凌濤批郭智輝德不配位

鄭文燦提告不起訴後聲請再議 凌濤指浪費司法資源

相關新聞

免簽待遇倒退5國？外交部：不排除與中國大陸施壓有關

我國護照在國際上多享有免簽證的優惠待遇，不過審計部報告指出，給予我國免簽證待遇國家，從去年年底的171國降為166國。對...

被爆赴美期間痛罵外館人員 凌濤：別用外交官當政治操作工具

「鏡週刊」今天爆料，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤隨團赴美參加共和黨全國代表大會期間，以行程偏心執政黨、購物時間不夠...

國會改革釋憲辯論 黃國昌：台灣不能淪為「綠能，你不能」的雙標

立法院通過立法院職權行使法、刑法藐視國會罪等國會改革法案，民進黨立法院黨團、行政院、賴清德總統、監察院相繼聲請法規範憲法...

聚焦立法程序憲庭交鋒 吳宗憲批總統「青鳥飛出來」像極權國家

憲法法庭今審理民進黨立法院黨團、行政院、總統、監察院所聲請的立法院職權行使法、刑法藐視國會罪法規範憲法審查，但開庭前，立...

尤伯祥問不記名投票怎問責？ 黃國昌：公開直播選民可看見誰舉手

憲法法庭今審理民進黨立法院黨團、行政院、總統、監察院所聲請的立法院職權行使法、刑法藐視國會罪法規範憲法審查，大法官尤伯祥...

凌濤被爆赴美期間痛罵外交人員 外交部不評論

有媒體今日爆料，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤隨團赴美參加共和黨全國代表大會期間，以行程偏心執政黨、購物時間不夠為由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。