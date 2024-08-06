郭智輝稱水價20幾年未調 洪孟楷：調漲能保證不缺水？

經濟部長郭智輝日前表示，「水價如各位薪水20幾年沒有調整」。國民黨立委洪孟楷今日表示，真的要調漲水費，能不能確保國人未來不會再面臨缺水的問題和危機？

台股近期崩跌，郭智輝稱大家要有準備，環境影響景氣多，包括受到極端氣候影響，世界景氣都有變動。對此，洪孟楷說，台股崩跌與否有其機制，但郭智輝身為經濟部長，還是要讓整體產業方向有好的發展，讓所有的產業、企業可在不缺水、不缺電，環境無虞的情況下，能有穩定成長，這才是政府應該要做的事情。

洪孟楷提到，確實有極端氣候，但這是全球都面臨到的狀況，歐美這個夏天也特別熱，台灣也越來越面臨強降雨的情況，各國政府都會面對極端氣候，但怎樣讓所有企業主放心，這才是政府應做的事情。

談到郭智輝說「水價如各位薪水20幾年沒有調整」，洪孟楷表示，薪水不漲不是應該是政府的問題嗎？過去20年有國民黨執政的時候，也有民進黨執政的時候，現在看起來民進黨執政還比國民黨執政的時間更長，難道郭智輝講的是過去20年來，政府都沒有為國人薪水努力嗎？薪水漲不漲跟水費漲不漲，沒有直接關係。郭智輝應告訴外界，現在水費的狀況為何、支出成本以及現在擁有的水源，後續水費應該要多少才是合理的計價。

洪孟楷指出，最重要的是如果真的要調漲水費的話，能不能確保國人未來不會再面臨缺水的問題和危機？總是國人都希望能付出多點成本，但希望有無虞的資源，包括電力的部分。就像之前說過電費要調漲，要反映成本，能不能保證不會再有跳電、缺電？如果說一方面無法保證不缺電，一方面又要調漲電費，不就是會讓國人覺得這樣的政府無法符合國人需求。