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賴清德不去國情報告不會怎樣 大法官詹森林：立法院、總統可能和解？

聯合報／ 記者林孟潔王宏舜／台北即時報導
大法官詹森林。圖／聯合報系資料照片
大法官詹森林。圖／聯合報系資料照片

憲法法庭今針對國會改革法案是否違憲行言詞辯論，針對總統國情報告部分，大法官詹森林認為若立法院職權行使法總統國情報告規定是宣示、建議性質，立法院和總統雙方有沒有和解可能？

詹森林指出，立法院職權行使法第15條之1規定總統到立法院國情報告部分，立法院訴訟代理人林石猛在狀紙中強調規定是建議、宣示性質、不真正義務，立委黃國昌也在暫時處分案準備程序說「總統不來好像也不能怎麼樣」，這樣情況下雙方有沒有和解的可能？

詹森林說，意指麻煩立法院刪掉總統國情報告規定，但也請總統履行承諾、義務而到立法院報告，若不能的話憲法法庭應該介入，但雙方希望大法官不要介入，卻又如此激烈爭執，是否雙方也要冷靜一下。

詹森林表示，因為立法院訂一個建議性質、不真正義務的規定，這樣有意義嗎？毋寧是立法院要好好深思的問題，當然立法院立法本意有憲法增修條文依據，也可以促請總統尊重立法院，立意是很良好，何必訴諸法律？

立法院訴訟代理人葉慶元回應，既然憲法增修條文已經規定，立法院集會時得聽取總統國情報告，因為憲法明確賦予政治部分處理，這時司法權就不該介入，「這就是政治問題」；另立職法第15條之4規定如何報告、答詢是透過黨團協商來確定，到底總統要如何報告、答詢，是要經過雙方磋商形成的義務，目前實際上是爭議還沒有形成的狀況。

立委翁曉玲表示，總統不來還是有協商機制，立法院和總統府之間本就應該有溝通管道，國會改革法案通過之後，總統府也沒有來函討論要如何更溫和的解決，對於立法院來說，立職法規定是希望建立常態化的機制，因為過去總統想到立法院國情報告，都被立法院否決，總統若真的會怎麼樣？其實也不會怎麼樣，因為基於憲法機關的互相尊重、忠誠，這條規定不是沒有意義，而是希望立法院能夠讓總統國情報告常態化的規範。

總統府秘書長潘孟安指出，總統曾經公開承諾在合憲、合規的情況下，接受立法院國情咨文的邀請；從過去1996年至今，前總統陳水扁、馬英九都願意到立法院國情報告，但都沒有成行，因為每個人都要求即問即答，但確定是違憲，所以立法院職權行使法修正條文要求國情報告常態化，他認為應該修憲，把「得」改成「應」，而不是修立職法。

國情報告 立法院職權行使法 詹森林

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