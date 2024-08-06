快訊

兩財團七星潭獵地蓋7座度假村 美麗灣環評噩夢恐重演？

驚悚瞬間曝！大車運將「下車尿尿」 遭轎車高速衝撞慘死

孟加拉反政府抗爭，總理逃亡！人民為何要推翻「國父之女」？

憲法法庭辯士攻防 反質詢大量舉例

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對反質詢定義，各方都拿出不同案例進行辯駁。圖為民進黨團、行政院、總統府與監察院代表團。（直播截圖）
針對反質詢定義，各方都拿出不同案例進行辯駁。圖為民進黨團、行政院、總統府與監察院代表團。（直播截圖）

「如果有部會首長因為在微信發文說奧運金牌『麟洋配』是中國人的驕傲，面對立委質詢，部長若回應說：『我們本來就是中國人，不然是什麼人？』請問：『不然是什麼人？』是不是反質詢？」行政院訴訟代理人李荃和6日在憲法法庭國會改革辯論如此質疑，但立法院訴訟代理人葉慶元表示，反質詢早已有法律規範。

釐清問題算反質詢？

李荃和表示，反質詢具有法律明確性不定的問題，如果把官員對立委的回應分成「反問無關問題」、「以問答問」、「點出立委問題錯誤與邏輯瑕疵」與「釐清問題真意」來看，若牽涉到後兩者，難道就是反質詢、要開罰嗎？

他舉例說，國民黨立委徐巧芯曾因詢問行政院長卓榮泰台北市警察局長的人事案，就問說：「院長你喜歡茶還是咖啡，」卓如果回說：「委員你真正想要問的是什麼？」這樣算是反質詢嗎？如果卓榮泰回應：「委員你中午便當吃什麼？」這樣也算是反質詢嗎？

「民族認同問題難道不能討論嗎？」李荃和說，立法院目前對反質詢的定義是「對立法委員所提出之質詢不予答覆，反逕對質詢委員提出質疑、責難、詰問，或提出與質詢內容無關之問題。」，不予答覆的部分不是反質詢、質詢內容無關在舊法也有規定，因此「質疑、責難、詰問」部分的明確性就不足。

若不規範難監督

但立法院訴訟代理人葉慶元強調，質詢是《憲法》賦予立法院的權力，立法院開會時國會得質詢部會首長，立法院得設立委員會邀請官員與社會有關規定，因此維護質詢權很重要，且台北市、台中市與台南市議會早就有反質詢的規定。另外，質詢就是質疑與詢問，前行政院長蘇貞昌質備詢時說：「你叫什麼叫！」、「你媽媽質詢都沒有像你這樣。」這樣是可接受的嗎？

「藐視國會沒有違反明確性問題，國外也有相關案例。」葉慶元強調，從釋字432號、憲法法庭112憲判11號判決中推斷，反質詢沒有違反明確性問題。而官員到立法院具有出席質詢、提供資料的義務，若需要資料時部會不給、還將資料通通塗黑，這樣立法院的質詢權已形同虛設。

反質詢沒有無限擴張

葉慶元指出，澳洲、紐西蘭、加拿大都有禁止反質詢、諷刺性用語的規定，即使立法院要開罰也需要多重程序認定，後續也可進行行政訴訟，行政機關雖然主張可能會侵犯行政特權，但在國安與機密相關的可以拒絕回答，且即使主席明示要回答，行政機關依舊得以拒絕，並未侵犯到行政權。

【更多精采內容，詳見

反質詢 憲法法庭 立法院

延伸閱讀

卓榮泰：股市面臨考驗 盼台灣經濟穩定持續發展

郭智輝喊出要漲水費 卓榮泰澄清「會考慮民生優先」

凱米災後嘉縣議員向卓榮泰建言 國土計畫法從長計議重新檢討

奧運體操／唐嘉鴻遇亂流仍摘銅 賴總統讚：為台灣帶來榮耀

相關新聞

免簽待遇倒退5國？外交部：不排除與中國大陸施壓有關

我國護照在國際上多享有免簽證的優惠待遇，不過審計部報告指出，給予我國免簽證待遇國家，從去年年底的171國降為166國。對...

被爆赴美期間痛罵外館人員 凌濤：別用外交官當政治操作工具

「鏡週刊」今天爆料，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤隨團赴美參加共和黨全國代表大會期間，以行程偏心執政黨、購物時間不夠...

國會改革釋憲辯論 黃國昌：台灣不能淪為「綠能，你不能」的雙標

立法院通過立法院職權行使法、刑法藐視國會罪等國會改革法案，民進黨立法院黨團、行政院、賴清德總統、監察院相繼聲請法規範憲法...

聚焦立法程序憲庭交鋒 吳宗憲批總統「青鳥飛出來」像極權國家

憲法法庭今審理民進黨立法院黨團、行政院、總統、監察院所聲請的立法院職權行使法、刑法藐視國會罪法規範憲法審查，但開庭前，立...

尤伯祥問不記名投票怎問責？ 黃國昌：公開直播選民可看見誰舉手

憲法法庭今審理民進黨立法院黨團、行政院、總統、監察院所聲請的立法院職權行使法、刑法藐視國會罪法規範憲法審查，大法官尤伯祥...

凌濤被爆赴美期間痛罵外交人員 外交部不評論

有媒體今日爆料，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤隨團赴美參加共和黨全國代表大會期間，以行程偏心執政黨、購物時間不夠為由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。