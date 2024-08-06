國會職權修法釋憲言詞辯論 學者爭辯是否違憲

國會職權修法釋憲案，憲法法庭今天開庭，教授張文貞說，二讀、三讀程序，臨時改不記名投票是重大瑕疵而違憲；教授董保城說，總統國情報告的即問即答，類似質詢行政院長，應為合憲。

憲法法庭審判長許宗力指出，本案由指定四位專家學者提供專業意見，其中教授張文貞、林佳和是經聲請人方共同推薦，董保城、黃銘輝教授則是相關機關立法院推薦，4人依推薦指定到庭，提供專業意見。

張文貞指出，在主要爭點中，第一個爭點就是系爭規範的立法程序，是否有明顯重大的瑕疵，那在過去大法官對國會行為的瑕疵是否明顯重大，確實有寬嚴不同的審查標準，在立法程序上，傾向用寬鬆的審查標準，在修憲程序上則用嚴格的審查標準。

她表示，不過，今天的系爭規範是這個立法職權行使法的增訂跟修訂條文，此相關內容，事實上是所謂準憲法的法律，它具體化規範憲政機關的組織及它的職權行使，它直接影響憲法，針對程序瑕疵，應該要適用釋字314號、381號及499號解釋所訂的嚴格標準。

她表示，在釋憲的這個相關的大法官解釋上，1個非常明顯重大並經多次大法官解釋，所確認的程序瑕疵，就是臨時將原本要記名的投票改為無記名投票，那臨時改無記名投票的這個方式，在釋字499號解釋，全體的大法官都認為是一個明顯的重大瑕疵，因為臨時更改投票方式，清楚的違反民意政治及責任政治的原理。因此，這次系爭規範的二讀及三讀程序，臨時改為不記名舉手投票，是1個明顯重大的瑕疵。

她表示，在總統國情報告部分，這次立法及修法確實在之前也已經有了，是在民國97年的舊文時候，當時就在立法院的職權行使法規定國情報告，也新增了一些相應的條文，這些條文如果仔細看，可以發現是當時國民黨多數的立法委員，也特別提到，是因當時總統馬英九要做國情報告，要做相關詢答。

她表示，而立法院邀請總統國情報告的決議，不屬於憲法上所賦予立法院的職權，它僅屬建議的性質，對總統沒有憲法上的拘束力，所以，在當時的舊條文，這個立法院的報告，很清楚的看到當時的這個相關的條文，對國情報告的本質的認知是很清楚的。

她表示，所以如果從這個過去的修憲的歷史，過去的舊法歷史來看的話，這一次的此系爭規範的相關的條文，應是一個總統的主動權，由此意義下來理解，那對總統並沒有相關的憲法上的拘束力。

教授林佳和指出，立法程序部分，如果排除了多數以外的其他力量的參與，基本上就違反憲法要求，立法程序本身就是權力分立、權力限制的表徵，那麼本件至少在立法院相關議事錄的紀錄看來，幾乎沒有真正的辯論的存在。

他個人的觀察，立法院在非常多重要的議案上，三黨都有非常建設性的彼此合作，卻在聲稱這麼重要的國會改革法案，選擇只有多數的聲音，這是一個讓人家費解的。

他認為，現行規定已經非常明確的把總統到國會義務化，不管是國情報告，甚至針對立法委員口頭、書面提問權部分，竟有限時回覆義務，這些應該已經違反權力分立。

反質詢部分，他認為，違反法律明確性，並質疑被質詢者到底有什麼公法上的義務？是在禁止對話式的反提問嗎？如果這個叫政治溝通，現在用法律強制手段，事前禁止，再來事後處罰，到底保護的法益是什麼。

教授董保城指出，經過他的鑑定，認為全部條文30條，其中3條是違憲，其他27條合憲。

在聲請書上都有說，總統及立法委員是分別經人民選出來的，二者的職權也分別來自憲法規定，即總統是官員，立法委員是民意代表，所以立法委員可以彈劾罷免總統，因此總統和立委之間有責任關係，這才符合所謂的責任政治。

有關總統國情報告部分，所謂的即問即答，其實就是類似行政院長的質詢，行政院長質詢時沒有黨團協商，因此這部分他認為是合憲的。

教授黃明輝指出，在程序合憲性的審查的部分，聚焦在到底這次立法院的這個法案，到底有沒有所謂的程序重大明顯瑕疵，他認為要參考之前的重要先例釋字499號解釋等，但本案始終是立法程序，跟釋字499號解釋的修正程序無法比擬。

關於總統國情報告部分，其實涉及到實體審查，那實際審查的部分，他認為大法官在本案必須避免進行高密度審查，尊重政治運作，而有合憲可能性。