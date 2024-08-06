「罷樑」查詢單僅1441份非2萬 藍營要求造謠者出面道歉

基隆市長謝國樑罷免案的第2階段查對作業正進行中，成案可能性高。惟第2階段查對作業總計寄出1441件查詢單，與外傳寄出2萬件的差距甚大。國民黨立委李彥秀今日表示，造謠帶風向的團體不需要出面道歉，還給選務人員一個公道嗎？國民黨立委洪孟楷則說，基隆活動有需要的地方，黨團委員會輪班前往。

針對罷樑案，洪孟楷說，國民黨縣市長、國民黨委員都是兄弟姐妹，有需要時一定會團進團出、全力以赴。之後若8月、9月，有任何基隆活動有需要的地方的話，黨團委員也會輪流排班前往，不過絕不是因為罷樑案成與否而有這樣的計畫，有任何需要的時候，該前往縣市做努力跟呼應的都會進行。

洪孟楷表示，如同昨日新北市長侯友宜邀集新北市12位立委，連同民眾黨立法院黨團總召黃國昌一起，共13位委員受邀，但有3位在國外。當時也講了如果說，新北市譬如像財務收支劃分法、軌道建設等都會一起努力，也會在回來後跟其他委員溝通協調，希望大家可以一起努力幫新北、幫台北、幫基隆，幫所有需要努力的縣市，希望一起努力為各縣市民眾打拚。

李彥秀也幫忙發聲，表示從基隆東岸商場官司訴訟的抹黑，到造謠會基隆選委會會寄出2.5萬份查詢單，都證明完全是假消息、帶風向、洗聲量，目的就是要用不實的訊息，捏造謊言惡意攻訐基隆市府，製造對謝國樑的仇恨值，這是完全不負責任的作法。請問，當初造謠帶風向的團體不需要出面道歉？還給選務人員一個公道嗎？抹黑可以不用負責，造謠可以不用道歉，這不但是對民主的傷害，這也是對基隆市民最大的侮辱。