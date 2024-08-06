洪秀柱站台恐刺激深綠？謝國樑：熱愛中華民國政治人物都歡迎

基隆市長謝國樑面臨罷免案考驗，常一早與通勤族互動，立法院前副院長洪秀柱日前也來相挺，有名嘴評論可能刺激深綠或討厭特定人物的選民投下同意罷免票。謝國樑今天說，任何熱愛中華民國的政黨、政治人物來支持他，都深表感謝而且不會拒絕。

基隆市選委會昨公布4萬3千多名罷免連署人查對後，僅寄出1441件查詢單，外界估算加計明顯不合格者、與第1階段提議人重複者，連署人仍將高於門檻3萬792份，中選會將會宣告罷免案成立，進入投票階段。

謝國樑從7月29日起，每天上午7點左右會前往火車站等地，與通勤族和往來民眾打招呼，同時宣傳任內市政建設。前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、副主席連勝文和立法院前副院長洪秀柱等人，也來基隆支持謝國樑。

謝國樑今天上午出席「基隆長輩照護平台」成立儀式時，媒體記者問謝對有名嘴指出，到火車站跟大家打招呼，或請洪秀柱來幫忙站台，可能會刺激深綠或者討厭站台人士的人，出來投下同意罷免票的看法。

謝國樑說，首先他歡迎國民黨、民眾黨、親民黨、新黨，任何熱愛中華民國的政黨，任何政治人物來支持他，他深表感謝，並且不會拒絕。他也非常感謝專家跟社會上大家敬重的媒體先進的意見。

謝國樑表示，基隆因為通勤人口（比例）在全國各縣市中最高，大家通勤其實很辛苦，所以早上有政治人物，或過去選舉期間的參選人，大家彼此互道早安，幫大家一天的辛勞打氣，給個溫暖，已經是基隆良好的傳統。