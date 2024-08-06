卓榮泰：股市面臨考驗 盼台灣經濟穩定持續發展

行政院長卓榮泰今天視察工研院表示，這幾天台灣股市與全球股市一樣，都面臨嚴重的考驗，不過台灣經濟面、基本面健全，盼台灣經濟能穩定持續發展。

對於股市情形，卓榮泰今天視察工研院時接受媒體聯訪說，台灣經濟能穩定發展，股市也保持一定的成長，是民眾共同努力，而政府不敢自滿，但同樣對於世界局勢的變化，以及地緣政治與國際情勢等影響，都會刺激各種經濟發展。

他表示，但無論如何，仍需民眾團結一致，在各行業努力工作，才是台灣經濟穩定的來源，政府也不敢怠慢，所要做的是將政策穩定，以及有清楚方向。

卓榮泰指出，台灣的股市與全球股市一樣，這幾天面臨嚴重的考驗，不過在自由經濟及股市的自由環境也都需兼顧，從昨天到今天民眾對股市仍有期待，也希望股市能朝自主健全方向前進。

他說，台灣的經濟面、基本面健全，也期待台灣經濟能穩定持續發展；另在投資股市有起有落、有漲有跌，民眾要保持冷靜、沉著的心，政府會做好準備。

媒體追問，對於自來水費調漲相關討論，卓榮泰表示，台灣水電是民生重要問題之一，政府會謹慎且在考慮民生優先前提下作出正確判斷，對於各種聲音也都有密切進行研究，但目前還不到決定或對外公布階段。