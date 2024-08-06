快訊

兩財團七星潭獵地蓋7座度假村 美麗灣環評噩夢恐重演？

驚悚瞬間曝！大車運將「下車尿尿」 遭轎車高速衝撞慘死

孟加拉反政府抗爭，總理逃亡！人民為何要推翻「國父之女」？

卓榮泰：股市面臨考驗 盼台灣經濟穩定持續發展

中央社／ 新竹縣6日電

行政院長卓榮泰今天視察工研院表示，這幾天台灣股市與全球股市一樣，都面臨嚴重的考驗，不過台灣經濟面、基本面健全，盼台灣經濟能穩定持續發展。

對於股市情形，卓榮泰今天視察工研院時接受媒體聯訪說，台灣經濟能穩定發展，股市也保持一定的成長，是民眾共同努力，而政府不敢自滿，但同樣對於世界局勢的變化，以及地緣政治與國際情勢等影響，都會刺激各種經濟發展

他表示，但無論如何，仍需民眾團結一致，在各行業努力工作，才是台灣經濟穩定的來源，政府也不敢怠慢，所要做的是將政策穩定，以及有清楚方向。

卓榮泰指出，台灣的股市與全球股市一樣，這幾天面臨嚴重的考驗，不過在自由經濟及股市的自由環境也都需兼顧，從昨天到今天民眾對股市仍有期待，也希望股市能朝自主健全方向前進。

他說，台灣的經濟面、基本面健全，也期待台灣經濟能穩定持續發展；另在投資股市有起有落、有漲有跌，民眾要保持冷靜、沉著的心，政府會做好準備。

媒體追問，對於自來水費調漲相關討論，卓榮泰表示，台灣水電是民生重要問題之一，政府會謹慎且在考慮民生優先前提下作出正確判斷，對於各種聲音也都有密切進行研究，但目前還不到決定或對外公布階段。

卓榮泰 台股 經濟發展

延伸閱讀

凱米災後嘉縣議員向卓榮泰建言 國土計畫法從長計議重新檢討

金融反詐論壇 跨部會出擊

奧運體操／唐嘉鴻遇亂流仍摘銅 賴總統讚：為台灣帶來榮耀

影／卓揆展打詐決心：讓騙人被抓、騙到手的沒錢可花

相關新聞

免簽待遇倒退5國？外交部：不排除與中國大陸施壓有關

我國護照在國際上多享有免簽證的優惠待遇，不過審計部報告指出，給予我國免簽證待遇國家，從去年年底的171國降為166國。對...

被爆赴美期間痛罵外館人員 凌濤：別用外交官當政治操作工具

「鏡週刊」今天爆料，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤隨團赴美參加共和黨全國代表大會期間，以行程偏心執政黨、購物時間不夠...

國會改革釋憲辯論 黃國昌：台灣不能淪為「綠能，你不能」的雙標

立法院通過立法院職權行使法、刑法藐視國會罪等國會改革法案，民進黨立法院黨團、行政院、賴清德總統、監察院相繼聲請法規範憲法...

聚焦立法程序憲庭交鋒 吳宗憲批總統「青鳥飛出來」像極權國家

憲法法庭今審理民進黨立法院黨團、行政院、總統、監察院所聲請的立法院職權行使法、刑法藐視國會罪法規範憲法審查，但開庭前，立...

尤伯祥問不記名投票怎問責？ 黃國昌：公開直播選民可看見誰舉手

憲法法庭今審理民進黨立法院黨團、行政院、總統、監察院所聲請的立法院職權行使法、刑法藐視國會罪法規範憲法審查，大法官尤伯祥...

凌濤被爆赴美期間痛罵外交人員 外交部不評論

有媒體今日爆料，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤隨團赴美參加共和黨全國代表大會期間，以行程偏心執政黨、購物時間不夠為由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。