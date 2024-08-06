罷樑案基市選委會明初審 中選會：應速陳報查對結果

基隆市長謝國樑罷免案箭在弦上，基市選委會當前共寄出1441份查詢單，有望在7日送初審、17日函報中選會查對結果。對此，中選會副主委陳朝建指出，基市選委會應盡速將查對結果陳報中選會依法審定，待初審陳報後，可供中選會委員會議瞭解及依法處置。

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免謝國樑行動，第2階段至少需3萬792人連署。公民團體7月上旬將4萬3138人的連署人名冊送交基隆市選委會，市選委會隨即展開查對，昨天公布共寄出1441件查詢單，地方評估，即使扣除不合格的連署份數，罷免案已成定局。

對此，中選會副主委陳朝建指出，依基隆市選委會新聞稿暨張淵翔對外所述，基隆市選委會已完成相關查對工作，據悉將於8月7日提交基隆市選委會的委員會議進行初審，基隆市選委會即應盡速將查對結果陳報中選會依法審定。

陳朝建續指，中選會與各地選委會依法選務一體，中選會依其主管權責對於主辦選委會，一定要求應依法行政辦理選務；基於選務一體的法律規定，中選會對於相關選務進度與作為均有所掌握與調查，待基隆市選委會初審陳報到中選會後，均可供中選會委員會議瞭解及依法處置。

至於罷免案的可能時程，陳朝建並未透露，他強調，待基隆市選委會將查對相關結果陳報中選會後，即由中選會依法審定結果，依法再做後續處理；程序進行中的選務事項，依法須經委員會議審定會程序者，待委員會依法審定後，再行對外說明以符法制。