快訊

兩財團七星潭獵地蓋7座度假村 美麗灣環評噩夢恐重演？

驚悚瞬間曝！大車運將「下車尿尿」 遭轎車高速衝撞慘死

孟加拉反政府抗爭，總理逃亡！人民為何要推翻「國父之女」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國會改革法案大辯論 潘孟安：賴清德總統須為捍衛憲法挺身而出

聯合報／ 記者林孟潔王宏舜／台北即時報導
總統府秘書長潘孟安。圖／聯合報系資料照片
總統府秘書長潘孟安。圖／聯合報系資料照片

憲法法庭今針對國會改革法案是否違憲行言詞辯論，總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長龔明鑫、監察院秘書長李俊俋均親自出庭論述，也創下憲政體制的紀錄。

潘孟安庭前未接受媒體訪問，但他在社群媒體發文指出，「我們反對國會擴權，不是反對國會改革」，國會理當改革，但不應該任意擴權，改革國會的方式更應該合法、合憲。

潘孟安指出，總統和他都擔任過立法委員，也參與過國會改革，然而對立法院這次藉著號稱「改革」而通過的法律，也都極為關切與憂心。總統是國會改革的支持者，但這次立法院只透過修法程序而非修憲程序，就片面更動憲法權力分立的界限，甚至有侵害人民權利的疑慮，總統就必須為了捍衛憲法挺身而出。

潘孟安表示，立法過程缺乏討論，讓人民對不公開、不透明，卻要影響他們權益的法案感到焦慮，總統及各憲政機關就有責任，透過釋憲維護人民權利。立法院當然得聽取總統國情報告，但不等於可以僅透過修法就課予總統憲法沒有的義務。立法院行使人事同意權，也不代表能透過擺爛不予審查等規定，造成憲政機關運作的困難。

他說，立法院調查權也不能用不符合比例原則的強行規定，侵害人民的基本權利。總統身為憲政守護者，對國家負責、維護人民權利，是他責無旁貸的使命，總統將持續守護國家的憲政體制，深化台灣民主，讓我們的自由與民主可以永續發展。

國會改革法案 憲法法庭 潘孟安 立法院

延伸閱讀

民眾黨團嗆潘孟安擺爛胡言亂語 「毀憲亂政莫此為甚」

國會改革法案憲法大辯論 府院三大秘書長親自上陣論述創紀錄

國會擴權釋憲辯論 潘孟安：賴總統為捍衛憲法挺身而出

奧運羽球／麟洋配摘金！賴清德致電「為國爭光」 笑稱：全國應放假一天

相關新聞

免簽待遇倒退5國？外交部：不排除與中國大陸施壓有關

我國護照在國際上多享有免簽證的優惠待遇，不過審計部報告指出，給予我國免簽證待遇國家，從去年年底的171國降為166國。對...

被爆赴美期間痛罵外館人員 凌濤：別用外交官當政治操作工具

「鏡週刊」今天爆料，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤隨團赴美參加共和黨全國代表大會期間，以行程偏心執政黨、購物時間不夠...

國會改革釋憲辯論 黃國昌：台灣不能淪為「綠能，你不能」的雙標

立法院通過立法院職權行使法、刑法藐視國會罪等國會改革法案，民進黨立法院黨團、行政院、賴清德總統、監察院相繼聲請法規範憲法...

聚焦立法程序憲庭交鋒 吳宗憲批總統「青鳥飛出來」像極權國家

憲法法庭今審理民進黨立法院黨團、行政院、總統、監察院所聲請的立法院職權行使法、刑法藐視國會罪法規範憲法審查，但開庭前，立...

尤伯祥問不記名投票怎問責？ 黃國昌：公開直播選民可看見誰舉手

憲法法庭今審理民進黨立法院黨團、行政院、總統、監察院所聲請的立法院職權行使法、刑法藐視國會罪法規範憲法審查，大法官尤伯祥...

凌濤被爆赴美期間痛罵外交人員 外交部不評論

有媒體今日爆料，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤隨團赴美參加共和黨全國代表大會期間，以行程偏心執政黨、購物時間不夠為由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。