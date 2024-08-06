國會改革法案大辯論 潘孟安：賴清德總統須為捍衛憲法挺身而出

憲法法庭今針對國會改革法案是否違憲行言詞辯論，總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長龔明鑫、監察院秘書長李俊俋均親自出庭論述，也創下憲政體制的紀錄。

潘孟安庭前未接受媒體訪問，但他在社群媒體發文指出，「我們反對國會擴權，不是反對國會改革」，國會理當改革，但不應該任意擴權，改革國會的方式更應該合法、合憲。

潘孟安指出，總統和他都擔任過立法委員，也參與過國會改革，然而對立法院這次藉著號稱「改革」而通過的法律，也都極為關切與憂心。總統是國會改革的支持者，但這次立法院只透過修法程序而非修憲程序，就片面更動憲法權力分立的界限，甚至有侵害人民權利的疑慮，總統就必須為了捍衛憲法挺身而出。

潘孟安表示，立法過程缺乏討論，讓人民對不公開、不透明，卻要影響他們權益的法案感到焦慮，總統及各憲政機關就有責任，透過釋憲維護人民權利。立法院當然得聽取總統國情報告，但不等於可以僅透過修法就課予總統憲法沒有的義務。立法院行使人事同意權，也不代表能透過擺爛不予審查等規定，造成憲政機關運作的困難。

他說，立法院調查權也不能用不符合比例原則的強行規定，侵害人民的基本權利。總統身為憲政守護者，對國家負責、維護人民權利，是他責無旁貸的使命，總統將持續守護國家的憲政體制，深化台灣民主，讓我們的自由與民主可以永續發展。