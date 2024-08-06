民眾黨團嗆潘孟安擺爛胡言亂語 「毀憲亂政莫此為甚」

立法院通過國會改革法案，執政黨兵分四路聲請釋憲，憲法法庭今天進行言詞辯論。民眾黨立法院黨團表示，總統府秘書長潘孟安、賴清德總統身為前立委，曾經多次參與國會改革修法，今天卻完全變了一張臉，把憲法法庭當政論節目在擺爛、胡言亂語，毀憲亂政，莫此為甚。

立法院會在今年5月28日三讀通過國會改革法案，總統府、行政院、監察院、民進黨立法院黨團分別聲請釋憲，藍白陣營近日也密切討論辯論策略。民進黨立法院黨團總召柯建銘上午受訪時說，藍白提出毀憲亂政的國會改革法案，立法院長韓國瑜、秘書長周萬來要負很大的責任。

民眾黨立法院黨團發布聲明表示，針對國會改革法案釋憲案，憲法法庭今天進行言詞辯論，潘孟安首先代表賴總統發言，潘孟安跟賴總統身為前立委，曾經多次參與國會改革修法，但是今天在憲法法庭，卻完全變了一張臉，利用各種悖離事實、曲解法條的方式，欺騙自己也欺騙國人。

民眾黨團指出，對於整個立法過程缺乏討論、沒有公開透明，潘孟安聲稱賴總統「感到焦慮」，這是把上個會期在委員會、公聽會的公開討論，直接埋葬在他們成串的謊言裡。

針對潘孟安聲稱「立法院當然得聽取總統的國情報告，但不等於可以修法，要求總統去盡憲法裡沒有的義務」，民眾黨團表示，這番話也是詭辯，憲法既然要求總統有國情報告的義務，立法院修法讓總統前來報告的方式更明文及法制化，豈有違憲之理。

另外，潘孟安認為立法院可以行使人事同意權，但不代表可以透過「擺爛」的方式不予審查 ，這會造成未來憲政機關運作困難，民眾黨團也說，潘孟安的說法剛好相反，因為立法院職權行使法的修法，要求人事審查權要有一定的時間，可以避免太過急促，導致立法院只能趕鴨子上架，成為行政院的橡皮圖章。

民眾黨團表示，依照國會議事自治原則，立法院要如何安排議程，透過何種方式表決、行使人事同意權，本來就是由國會自行決定，其他機關沒有置喙的餘地，總統府秘書長公然挑戰憲法，想要收回憲法賦予立法院的調查權、完整的人事同意權，潘孟安把莊嚴的憲法法庭，當成政論節目在擺爛、胡言亂語，毀憲亂政，莫此為甚。