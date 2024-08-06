綠責國會改革無邏輯 藍白批限縮民主

「國會如何安排、表決案件，都應由國會決定、其他機關不得置喙！」民眾黨立委黃國昌6日在憲法法庭辯論時指出，民進黨過去的修法過程的爭議更大，曾反對國會改革修法的記名表決。但民進黨團訴訟代理人陳鵬光指出，藍白修法過程中有很多瑕疵，且辯論過程中常會引用不相關案件，需要注意。

程序充滿爭議

民進黨團訴訟代理人、律師陳鵬光表示，立法院制定法律，需要符合審議保障、程序公開等原則，且不能牴觸憲法與自由民主秩序，但此次藍白共推國會擴權法案時有重大明顯瑕疵，從議事錄來看，委員會階段僅有一次藍委吳宗憲擔任召委時將所有條文保留送院會，有3次是民進黨召委鍾佳濱被國民黨散會否決。

陳鵬光指出，兩次黨團協商僅有討論4個條文，二讀會時每條法律僅討論3分鐘，現場還沒有記名表決與清點人數，已經違反《憲法》第63條、《立法院職權行使法》第9條、《委員會組織法》第21條法律，與實質憲法意義與不成文例規。

「大法官需注意藍白論述的漏洞！」他質疑，藍白過去會舉例其他法律案件的審議過程來辯護，但卻沒有那些法律背後的修法過程，或是舉例說某些法案也是怎樣怎樣不通過，也不詳細交代為何當初反對黨要抵制相關法律，因此呼籲大法官要注意藍白辯駁的邏輯、方法與事實。

藍白批民進黨自打臉

但國民黨立委翁曉玲回應說，本次釋憲根本不應該受理，過去司法院長許宗力也曾說：「立委沒有嘗試修法就申請解釋，是濫用解釋的權力。」如今民進黨團正犯下當年的錯誤。她強調，國會改革是讓民眾理解政府施政過程，這也是民進黨團過去多年心願，如今卻自打臉說是違憲，令人遺憾。

民眾黨立院總召黃國昌也說，依據過去大法官解釋，還有許宗力的公開論文，都顯示國會如何安排、表決案件，都由國會決定、其他機關無從置喙。他說，立法院此次修法，將總統緊急命令改成記名，但那次表決，民進黨立院黨團卻全部反對，且國會改革現場有清點人數36次，民進黨過去在國務機要費除罪化的修法，才是明顯重大瑕疵。

煽動群眾才是對立

「朝野對立是民主常態！」國民黨立委吳宗憲強調，司法院的暫時處分書中說「朝野對立損害民主」，但製造對立的其實是賴清德總統，包括不願動用《憲法》中的院際調解權，還說若藍白不滿意大法官，「青鳥會飛出來」，我國是民有、民治與民享共和國，總統如此煽動群眾，才是違憲。

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