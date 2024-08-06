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罷免案將投票定勝負 謝國樑：支持者對投票程序仍霧煞煞

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天說，這一段時間團隊非常的積極推動大家出來投票，投下不同意罷免票。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天說，這一段時間團隊非常的積極推動大家出來投票，投下不同意罷免票。記者邱瑞杰／攝影

基隆市選委會公布4萬3千多名罷免連署人，查對後僅寄出1441件查詢單，外界依相關數據推算罷免案將成立，進入投票階段。基隆市長謝國樑今天說，這一段時間團隊非常的積極推動大家出來投票，投下不同意罷免票。

推動罷免謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」，7月8日送交4萬3138人參與的連署書人名冊到基市選委會。在完成查對及寄送查詢單等工作後，基市選委會昨天公布全案寄出1441件查詢單，外界估算加計明顯不合格者、與第1階段提議人重複者，連署人仍將高於門檻3萬792份。

謝國樑上午9點30分出席「基隆長輩照護平台」成立儀式，接受媒體訪問時說，團隊一直都有在做充分的準備，也有預期要投票的可能性，相關工作都積極在推動當中。

謝說，有很多的朋友們說，因為他不支持這場罷免行動，所以不會去投票，因為他們以為選票上面只有1個選擇，就是要同意罷免謝國樑。所以基本上大家其實對於如何投票、選票的樣式、人民的選擇，其實完全都是「霧煞煞」。

謝國樑表示，這一段時間團隊非常的積極在推動大家出來投票，投下不同意罷免票，其實這也是公民的權利，民眾應該要更清楚的了解，他的選項到底有哪些，這也是團隊這一陣子在努力的事情。

投票 罷免 謝國樑

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