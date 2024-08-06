麟洋配也成憲法法庭話題 立院：總統向人民報告未損害總統威望

憲法法庭今審理民進黨立法院黨團、行政院、總統、監察院所聲請的立法院職權行使法、刑法藐視國會罪法規範憲法審查，行政院訴訟代理人賴秉詳舉前立委吳怡汀質詢法務部長她家族的刑事案件，假設這發生在質詢檢查總長，總長該不該回答？律師李荃和說本次修法，為何引發這麼多法律人提出違憲質疑，大家都想問，並指「反質詢」究竟有沒有定義？

我國羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋在巴黎奧運完成史無前例的二連霸，李荃和也說台灣人不分黨派、不分族群為一件事加油，令人感動，如果有一個部會首長因為太感動了，在自己的臉書上寫說「恭喜麟洋、台灣之光」，但同時又在微信寫下「恭喜麟洋，中國人的榮耀」，然後這個部長被請到立法院質詢，立委問「你到底是中華民國的部長，還是中國部長？你認為麟洋是台灣之光還是中國人的榮耀？」這時部長若回答「我們本來就是中國人，不然是什麼人？」李問「不然是什麼人」這句話「是不是反質詢？」

李荃和說，如果是反質詢，難道國族自我認同問題不能被尊重、被討論嗎？如果這不是反質詢，那什麼又是反質詢？這種回應搬到立法院會不會被處罰？

李的舉例源自於國民黨立委翁曉玲在微信上稱麟洋配奪金是「中國人的驕傲」，引發軒然大波，翁曉玲今到憲法法庭時仍堅稱「我們就是中國人，這有什麼不對？」

立法院訴訟代理人林石猛論述時以開蘭第一人吳沙所說「路如果會通，人民就會成功」，而憲法增修條文則開闢了總統到立法院國情報告的道路，立職法則是架設了總統向人民報告的舞台，未損害總統威望，符合有權有責的原理。

律師葉慶元對於「反質詢」說我國早有法制規範，像是台北、台南、台中市議會等都有相關規定，使用了廿多年，如果還有問題，「可能是自己法學素養有問題」。