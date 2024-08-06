聽新聞
test
0:00 / 0:00
國會改革法案憲法大辯論 府院三大秘書長親自上陣論述創紀錄
憲法法庭今針對國會改革法案是否違憲行言詞辯論，總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長龔明鑫、監察院秘書長李俊俋均親自出庭論述，也創下憲政體制的紀錄。
國會改革法案三讀通過，並經總統公告生效後，民進黨立法院黨團、行政院、賴清德總統、監察院「四箭齊發」相繼聲請法規範憲法審查，憲法法庭上月19日已裁定國會改革法案釋憲暫時處分案，暫停適用立職法、刑法修正案其中13條條文。
聲請人方除了民進黨團代表之外，總統方面由秘書長潘孟安擔任機關代表，行政院由秘書長龔明鑫擔任機關代表，潘、龔皆為第一次赴憲法法庭論述，監察院則由秘書長李俊俋出席，而李俊俋於暫時處分案準備程序時，也有代表出庭。
憲法法庭言詞辯論預計上午九時開庭，下午5時結束，並分為上、下兩場，上午聚焦立法程序、總統國情報告、反質詢、人事同意權部分，下午則處理調查權、聽證會、藐視國會罪等規定。
憲法法庭國會改革法案言詞辯論，邀請東吳大學法學院教授董保城、台北大學法律系副教授黃銘輝、政治大學法學院副教授林佳和、台灣大學法學院教授張文貞擔任學者專家；台北律師公會、民間司法改革基金會、台灣青年法律人協會、台灣經濟民主連合、中央研究院法律研究所研究員林建志、律師陳韋樵等人也出具法庭之友意見書。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言