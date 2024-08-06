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國會改革法案憲法大辯論 府院三大秘書長親自上陣論述創紀錄

聯合報／ 記者林孟潔王宏舜／台北即時報導
行政院秘書長龔明鑫。圖／聯合報系資料照片
行政院秘書長龔明鑫。圖／聯合報系資料照片

憲法法庭今針對國會改革法案是否違憲行言詞辯論，總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長龔明鑫、監察院秘書長李俊俋均親自出庭論述，也創下憲政體制的紀錄。

國會改革法案三讀通過，並經總統公告生效後，民進黨立法院黨團、行政院、賴清德總統、監察院「四箭齊發」相繼聲請法規範憲法審查，憲法法庭上月19日已裁定國會改革法案釋憲暫時處分案，暫停適用立職法、刑法修正案其中13條條文。

聲請人方除了民進黨團代表之外，總統方面由秘書長潘孟安擔任機關代表，行政院由秘書長龔明鑫擔任機關代表，潘、龔皆為第一次赴憲法法庭論述，監察院則由秘書長李俊俋出席，而李俊俋於暫時處分案準備程序時，也有代表出庭。

憲法法庭言詞辯論預計上午九時開庭，下午5時結束，並分為上、下兩場，上午聚焦立法程序、總統國情報告、反質詢、人事同意權部分，下午則處理調查權、聽證會、藐視國會罪等規定。

憲法法庭國會改革法案言詞辯論，邀請東吳大學法學院教授董保城、台北大學法律系副教授黃銘輝、政治大學法學院副教授林佳和、台灣大學法學院教授張文貞擔任學者專家；台北律師公會、民間司法改革基金會、台灣青年法律人協會、台灣經濟民主連合、中央研究院法律研究所研究員林建志、律師陳韋樵等人也出具法庭之友意見書。

監察院秘書長李俊俋。圖／聯合報系資料照片
監察院秘書長李俊俋。圖／聯合報系資料照片
總統府秘書長潘孟安。圖／聯合報系資料照片
總統府秘書長潘孟安。圖／聯合報系資料照片

國會改革法案 憲法法庭

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