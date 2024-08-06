柯建銘指韓國瑜為藍白毀憲亂政負責 葉元之駁：你才是

民進黨立法院黨團、行政院、賴清德總統、監察院等就國會改革法案聲請憲法法庭判決，今行言詞辯論。民進黨團總召柯建銘將矛頭指向立法院長韓國瑜、立院秘書長周萬來，稱要為藍白提出毀憲亂政的國會改革法案負責。國民黨立委葉元之駁，是柯建銘在毀憲亂政，介入憲法法庭，動搖國本的毀憲亂政。

今日就國會改革法案，憲法法庭進行言詞辯論。柯建銘說，藍白沒收國會、沒收民主、沒收討論、沒收委員會、沒收協商，卻以30年來從未有過的占領主席台、舉手的表決方式，「這不是違憲，什麼才是違憲？」韓國瑜、周萬來要負很大的責任，他們本有權利、能力來防止藍白如此的行為繼續下去。

針對柯建銘說法，葉元之說，柯建銘是不是覺得自己是大法官，為什麼民進黨講出來的話老是讓大家覺得大法官被他們控制？就像賴清德總統可以在大法官都還沒有決定時，如果不同意則青鳥要飛；民進黨發言人吳崢可以很早就知道暫時處分要出來；柯建銘可以在大法官還沒有出來前，就直接講毀憲亂政。為何民進黨老是把控制大法官的事情講出來？

葉元之表示，藍白沒有毀憲亂政，是柯建銘在毀憲亂政，介入憲法法庭才是真正的毀憲亂政，而且是動搖國本的毀憲亂政。其次立法院退萬步講，立法院的行為是每個委員要負責，跟韓國瑜、周萬來到底有什麼關係？

葉元之指出，好比說，民進黨立委黃捷當時凌晨4時多化身「黃賊」闖到會議室，做出這麼誇張的事情，難道也要叫韓國瑜負責嗎？當時內政委員會，民進黨不讓大家開會，佔據主席台，造成好幾次流會，那種亂糟糟的東西難道也要叫韓國瑜來負責嗎？

葉元之強調，不是立法院發生事情都叫韓國瑜負責，民進黨也不會聽韓國瑜的，如果民進黨一直在搗亂，大家還會說立法院好爛，要叫韓國瑜負責嗎？柯建銘不要推卸責任，民進黨表現那麼差，柯建銘才要負責。