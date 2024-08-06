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立院預算中心：台水借新債還舊債 迄今負債已逾千億

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院預算中心報告指出，台水近五年舉債額度大幅提升，至112年底未償還債務已逾千億，其中更有近8成是拿來償還舊債。圖／聯合報系資料照片
立法院預算中心報告指出，台水近五年舉債額度大幅提升，至112年底未償還債務已逾千億，其中更有近8成是拿來償還舊債。圖／聯合報系資料照片

經濟部長郭智輝昨天拋出台水正在研擬調整的訊息，並表示水價逾20年沒有調價，很難反映費用，而這也讓台水受到關注。根據立法院預算中心的報告指出，台水近五年舉債額度大幅提升，至112年底未償還債務已逾千億，其中更有近8成是拿來償還舊債。

立法院預算中心近期將「經濟部所屬油、電、糖及水等四大國營事業經營之探討」的報告送到各委員辦公室。報告指出，台水108至112年度給水單位售價為每度10.96至11.06元間，未有明顯變化，惟售水單位成本自108年度決算的11.23元，逐年增加至112年度決算的12.91元，增幅達14.96％，致112年度單位售水虧損1.85元，為近5年最高。

立法院預算中心指出，台水因自有資金不足，資本建設計畫多以舉債辦理，近5年每年舉借數均高於償還數，致長期債務餘額呈逐年遞增趨勢，112年度新增舉借514.75億元，為近5年最高，較108年度增加1.65倍，又當年償還數僅有377.26億元，至年底未償還餘額達1044.25億元。

立法院預算中心續指，台水舉債主要用途為「償還債務」及「固定資產建設改良擴充」，108年舉債194億元，其中153億元拿來還債；109年舉債314億元，其中247億元用於還債；110年舉債356億元，其中306億元拿來還債；111年舉債224億元，其中176億元拿來還債。整體而言，約近8成用於償還舊債，2成持續用於固定資產建設改良擴充計畫。

由於台水至112年負債逾千億，再加上暨我國央行自111年3月起迄113年3月已升息了6次，每年要繳交的利息有不斷攀升的趨勢。立法院預算中心統計，台水至108年至112年每年要繳交的利息依序為6.1億元、5.5億元、5億元、7.5億元、13.3億元；利息占營業收入比率也從108年的2.02％提升至112年的4.2％。

立法院預算中心建議，為提升經濟部所屬國營事業之經營績效，逐步改善降低利息費用負擔，允宜研擬具體債務清償計畫，並加強注意國內金融市場發展概況，妥善調整債務結構並積極協調金融機構調降利率等，以節省利息負擔，改善提升財務效能，並維財務結構的健全性。

債務 水價

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