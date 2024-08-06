柯建銘控藍白沒收討論 藍委：綠營立委共發言1068分鐘

國會改革法案釋憲案朝野再交鋒，憲法法庭今天進行言詞辯論，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，國會改革法案有程序性重大瑕疵，批藍白沒收討論、沒收委員會、沒收協商。國民黨立委吳宗憲表示，民進黨立委發言時間共1068分鐘，反批民進黨混淆視聽。

吳宗憲表示，今天進行憲法法庭言詞辯論，對於民進黨訴訟代理人一開始又再混淆視聽，說國會改革法案沒有實質討論，他仍強調整個審議過程，總共一場專報、兩場委員會審查、三場公聽會、四場政黨朝野協商，民進黨立委發言時間共1068分鐘，是雙方無法取得共識，並非沒有實質討論。

「我們不能允許集權，因為集權是對人民權利最大的威脅。」吳宗憲表示，回顧上個月大法官作出的暫時處分裁定提到，行政院對立法院只負政治責任，不負法律責任，代表官員會因為說了實話但決策錯誤而負起政治責任、下台，但當他說謊或故意提供造假資料卻不用負起法律責任，這在其他民主國家是不可想像的。

吳宗憲批評，我國憲法授權總統在五院摩擦時調解，但賴清德總統卻拒絕履行這一責任，甚至大聲疾呼「青鳥會飛出來」無異於公開煽動群眾運動，這完全背離了民主國家的基本原則。

吳宗憲強調，立法院作為唯一的民選憲政機關，憲法賦予立法委員立法權，代表人民監督政府，防止濫權、保障民主人權，這是所有民主國家的常態。然而，令他感到既遺憾又震驚的是，近期憲法法庭的裁定中這竟然成為需要討論違憲與否的問題，全然忽略了五權間「制衡」的重要性。

吳宗憲呼籲，期待大法官給予人民一個權力分立與制衡的憲法判決，還給國會一個完整的立法權。他不會退縮，唯有好的制衡力量，才能讓台灣走向清廉政治，讓公平正義不被國家機器所吞噬。最後，他引述依據憲法第一條：「中華民國基於三民主義，為民有民治民享之民主共和國」，強調我們是民主國家，立法權監督行政權才是民主。