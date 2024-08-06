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被爆赴美期間痛罵外館人員 凌濤：別用外交官當政治操作工具

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤今表示，台灣訪團赴美增加國際能見度，居然也可以被暗中放話，任意曲解抹黑，希望特定政黨不要利用外交人員作為政治操作的工具。圖／國民黨提供
國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤今表示，台灣訪團赴美增加國際能見度，居然也可以被暗中放話，任意曲解抹黑，希望特定政黨不要利用外交人員作為政治操作的工具。圖／國民黨提供

「鏡週刊」今天爆料，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤隨團赴美參加共和黨全國代表大會期間，以行程偏心執政黨、購物時間不夠為由，痛罵我國外交官，引發外館與僑團人士不滿；對此，凌濤回應「對美交流是重要外交任務，不實言論配合特定政黨汙名化，令人遺憾」。

鏡週刊報導，赴美出席大會的跨黨派代表團有藍、綠、白3黨幹部及成員，民進黨有陳明真、阮俊達、陳乃瑜和蕭舜文，國民黨有凌濤、江俊霆、秦日新、康晉瑜和羅雍勝，民眾黨則是林子宇。而出言罵外交官的不只凌濤，還有江俊霆。

凌濤上午透過LINE群組回應此事，強調指控是抹黑。他表示，7月參與共和黨全代會，為了讓國人都可清楚瞭解，他們盡量每12小時將美國觀選資訊傳回台灣，讓大家瞭解最新情況，不敢有一刻鬆懈。一切行程也都依照公務安排，此次代表團扣掉前後2天搭機、5天會議，公務以外的自由時間有限。

凌濤說，能在大選前親自參與共和黨大會，貼近美國政治的脈動，本身就是一名政治人物最大的收穫，接下來8月民主黨全代會，他們也會持續關注，讓台灣民眾接收第一手的政策方向。然而，台灣訪團赴美增加國際能見度，居然也可以被暗中放話，任意曲解抹黑，希望特定政黨不要利用外交人員作為政治操作的工具。

凌濤 國民黨

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