國會改革釋憲辯論 黃國昌：台灣不能淪為「綠能，你不能」的雙標

立法院通過立法院職權行使法、刑法藐視國會罪等國會改革法案，民進黨立法院黨團、行政院、賴清德總統、監察院相繼聲請法規範憲法審查，憲法法庭今行言詞辯論，民眾黨立委黃國昌指出，憲法法庭重要的是建立憲法原則，讓台灣不再淪為「綠能，你不能」的雙標。

黃國昌說，舉手表決是立法院議事規則第35條第1項授權主席採取的合法方式，此次國會改革審議法案中，立法院長韓國瑜在民進黨暴力鬧場、偷走別人的表決卡等不堪行為發生後，才依法授權採用舉手表決的方式，對於民進黨在憲法法庭程序中，提出過去從來沒有提過的舉手表決是違憲的論述，事實上很荒謬。

他說，更何況若按照民進黨的主張，表決器記名表決已成為憲政慣例的話，他沒辦法理解當初修立職法時，把追認總統緊急命令的權限明文從不記名投票，改為記名投票，號稱公開透明的民進黨團卻抱持反對立場，民進黨立場到底是什麼，民進黨不斷前後矛盾、自打臉，讓人非常遺憾。

黃國昌說，在此次憲法法庭中，最重要的是建立憲法原則，就是台灣絕對不能繼續淪為一個「綠能，你不能」的雙標，若繼續下去，才是對於台灣民主最大的傷害。

國民黨立委吳宗憲指出，國民黨立場認為舉手表決既然是立法院議事規則規範的表決方式，應該尊重相關規則，而不是自創理論認為有違憲、違法之虞，若民進黨團認為此等行為有違法，也請提出修法，在這之前請依議事規則辦理，立法院應該是尊重法律的地方，而非尊重黨意的地方。

立委翁曉玲則說明認為憲法法庭不應受理調查權的原因，她指出，立職法是規定立法院行使的職權，與監察院、總統和行政院等無關，民進黨團提出釋憲，違反少數立委聲請釋憲的原則，因此次很多條文是依照民進黨團再修正動議通過的，代表民進黨原先也贊成裡面很多條文，如今卻又聲請釋憲、提出反對，本就已違背「禁反言原則」。

翁曉玲說，民進黨團若不滿立職法條文，可以嘗試先透過修法方式來解決不合理條文，但對方還沒有窮盡一切方式，就逕行提出釋憲，違反憲法訴訟法的規定。