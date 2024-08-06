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國會擴權釋憲辯論 潘孟安：賴總統為捍衛憲法挺身而出

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

憲法法庭今（6）日將進行國會職權修法言詞辯論，其中賴總統的代表除原來的委任律師洪偉勝，秘書長潘孟安壓陣以及副秘書長張惇涵也均代表出席。此外，這次的訴訟陣容也加入專攻《憲法》的強棒學者、台大法學院教授孫迺翊及同校副教授蘇慧婕。潘孟安指出，賴總統是國會改革的支持者，但這次立法院只透過修法程序就片面更動下法權力分立的界限，甚至有侵害人民權利的疑慮，賴總統就必須為了捍衛憲法挺身而出。

潘孟安今日上午代表賴總統出席，並表示，賴總統和他自己都擔任過立法委員，也參與過多次的國會改革方案，對本次立法院這次藉著號稱「改革」通過的法律，都極為關切與憂心。賴總統是國會改革的支持者，但這次立法院只透過修法程序而非修憲程序，就片面更動憲法權力分立的界限，甚至有侵害人民權利的疑慮，總統就必須為了捍衛憲法挺身而出。

潘孟安說，而立法過程不但缺乏討論，讓人民對不公開、不透明，卻要影響他們權益的法案感到焦慮，賴總統及各憲政機關就有責任，透過釋憲維護人民權利。立法院當然得聽取總統國情報告，但不等於可以修法就課予總統在憲法沒有的義務。立法院行使人事同意權，也不代表就能透過擺爛不予審查等規定，造成未來憲政機關運作困難。至於立法院調查權，也不能用不符比例原則的強行規定侵害人民基本權利。

最後潘孟安也強調，賴總統身為憲政守護者，對國家負責、維護人民權利，是他責無旁貸的使命。

憲法法庭於7月19日裁定立院職權行使法的「國會調查權」、「總統國情報告」、「聽取報告及質詢」、「人事同意權」、「聽證會」等五項條文、刑法藐視國會罪，共六個條文，因違反權力分立原則、侵害人民隱私權之虞，即日（19日）起至本案訴訟裁判前均停止適用。今日也進行全天的言詞辯論，依規定，將於3個月內宣示裁判，必要時得延長2個月。

國會改革 潘孟安 立法院

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