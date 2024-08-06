聚焦立法程序憲庭交鋒 吳宗憲批總統「青鳥飛出來」像極權國家

憲法法庭今審理民進黨立法院黨團、行政院、總統、監察院所聲請的立法院職權行使法、刑法藐視國會罪法規範憲法審查，但開庭前，立法院訴訟代理人葉慶元針對書狀只公開「前20頁」聲明異議，但聲請人代理人隨即嗆問「現在是已經開庭了嗎？不然怎麼會有開始陳述的問題？」審判長許宗力表示很多問題在新聞稿已經說明，聲明異議也會在言辯後處理。

總統府秘書長潘孟安表示，立法院可以聽取總統國情報告，但不等於可以修法課予憲法所無的義務，立法院行使人事同意權也不代表能「擺爛」不予審查，讓憲政機關運作困難；立法院的調查權也不能違反比例原則。潘說，總統身為憲政守護者，對國家負責、守護人民的權利，使命責無旁貸。

民進黨立法院黨團律師陳鵬光批評立法程序有重大明顯瑕疵，包括未於表決前清點人數、未可否兩方依次表，過去有釋字342、499號解釋可參。陳鵬光說立法機關會用烏賊戰、泥巴戰，不告訴大家過去卅年即便有抗爭，也都是使用表決器表決。

立法院代表、國民黨立委翁曉玲則表示，立法院修法是要維護人民「知」的權利，也是過去民進黨的立法心願，但很遺憾民進黨政府卻聲請釋憲、打壓多數民意、藐視民主。翁曉玲舉許宗力過去解釋「濫用」聲請解釋權力，包括未嘗試修法就提釋憲，請求憲法法庭不受理。

黃國昌指本次立法程序有逐條討論、逐條表決，會違憲的應該是會計法讓國務機要費除罪化，才是有明顯重大瑕疵，根本沒有任何立法討論，而民進黨黨團這次竟聲請釋憲？

吳宗憲質疑行政院手握一年3兆4319億的預算執行權力，只負政治責任，管得了嗎？國會要知道前怎麼花，但卻只能拿到內容塗黑的資料，什麼都看不到。他認為朝野對立本來就是民主常態，極權國家才不容許第二種聲音，賴清德總統的「青鳥飛出來」說非常荒謬。