凌濤遭控訪美耍官威 國民黨嚴正否認

週刊報導，國民黨智庫副執行長凌濤，隨外交部的跨黨派代表團赴美參加共和黨全國代表大會後，以行程偏心執政黨、購物時間不夠為由，對外交官痛罵。國民黨今嚴正否認，指出這樣偏頗報導，是台灣利益的損失。

報導另指出，凌濤訪美行程結束返台後在臉書發文，違反台灣不公開押寶的慣例，有危及台美關係的疑慮。國民黨表示，國民黨共和黨觀選團有豐厚的收穫，也不分日夜時差，將觀選的第一手訊息呈現給國人。若因訪團成功而引發有心人士的眼紅，這是對整體台灣利益的損失。

國民黨副發言人康晉瑜表示，7月觀選共和黨全代會，8月國民黨也將有觀選團前往芝加哥，參與民主黨的全代會，會將論述完整呈現給國人。國民黨一向對美國兩大主要政黨互動密切，沒有押寶問題。

康晉瑜說，週刊報導內容，顯然是特定人士將國內政治帶到外交場合的例證，對台灣外交沒有助益。在訪團行程中，雖存有規畫未盡政黨平衡之處，多有例證，國民黨都已顯為尊重，不願將爭議檯面化，「不僅無所謂耍官威，還多次表達希望保護第一線同仁。」

國民黨表示，面對週刊報導，未具名人士指稱內容偏頗，訪問團深感遺憾。訪團在芝加哥搭機回台前夕，也與駐美代表處主要官員對話，接受代表處的致意，不應由於各別人士破壞默契及第一線外交工作的訪團及外交人員的努力。

國民黨表示，針對即將到來的美國大選，各政黨皆秉持開放的態度，深入了解各陣營的競選策略、政策方針，對中華民國做最好的準備，才是人民希望看到的。