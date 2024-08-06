國會改革釋憲大辯論 柯建銘：藍白毀憲亂政韓國瑜要負很大的責任

立法院通過立法院職權行使法、刑法藐視國會罪等國會改革法案，民進黨立法院黨團、行政院、賴清德總統、監察院相繼聲請法規範憲法審查，憲法法庭今行言詞辯論，民進黨團總召柯建銘指出，藍白提出毀憲亂政的國會改革法案，立法院長韓國瑜、秘書長周萬來要負很大的責任。

柯建銘指出，民進黨團以釋憲聲請人身分，用非常嚴肅的心情來面對憲法法庭的辯論，這是憲法時刻，也是歷史時刻，「我們只有一部憲法」，沒有人可以站在憲法對立面，每個人都要向憲法低頭。

他說，他們到憲法法庭要捍衛憲政體制、維持憲政秩序，讓民主法治積極往前走，這是台灣人的光榮，他們必須去捍衛這共同的光榮，而論告觀點雙方各有看法，針對藍白所提的毀憲亂政國會改革方案，黨團提出兩點挑戰，首先是「程序性重大瑕疵」的違法，以司法院釋字第499號解釋標準來看，已經到違憲程度。

柯建銘指出，藍白沒收國會、沒收民主、沒收討論、沒收委員會、沒收協商，卻以30年來從未有過的占領主席台、舉手的表決方式，「這不是違憲，什麼才是違憲？」他要特別點出，立法院長韓國瑜、秘書長周萬來要負很大的責任，他們本有權利、能力來防止藍白如此的行為繼續下去。

他說，其次是「實體性問題」，藍白合作毀憲亂政、一權獨大，侵害司法權、監察權、行政權、司法行政權，乃至於總統的權利，才會發生歷史上第一次的「四箭齊發」，希望這是第一次，也是最後一次。黨團遺憾一路以來藍白和他們的學者共同汙衊、攻擊、挑戰、恐嚇大法官，甚至表明要刪減預算，如同黑道的行為，「難道這是我們要的民主嗎？」

柯建銘說，對於本次憲法法庭辯論，黨團非常期待來捍衛台灣民主，讓台灣光榮和驕傲能夠繼續延續下去，這是歷史性責任。